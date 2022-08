Taylor Swift kapta az év zenés videója díjat az MTV Video Music Awards vasárnap esti díjátadóján Newarkban.

A 32 éves amerikai énekesnő az All Too Well (Taylor's Version) című 2012-es dalának tízperces klipjével a legjobb hosszú formátumú videó és a legjobb rendezés kategóriában is tarolt. Köszönőbeszédében elárulta, hogy októberben új albummal rukkol elő – olvasható a Borsonline.hu cikkében.