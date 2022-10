Már a spanyol buliszigeten is Korda György slágerére tombol a nép

Sokat írtak már idén a Reptér című Korda György sláger meneteléséről, ami éppen egy évvel ezelőtt került elő a fiókból, miután a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felkérte a táncdalénekest, hogy forgassa le újra a klipet, ezzel népszerűsítve a légikikötőt és úgy általában az utazást, amire újra lehetőség nyílt a koronavírus-világjárvány lecsengése után.

Arról azonban kevés szó esett, hogy a dal azon kevés szerzemények egyike, amit Máté Péter nem önmagának írt. Balázs Klári erről is mesélt a Ripostnak és megemlítette azt is, hogy a Reptér már határainkon túlra is eljutott.

A Reptér Gyuri Szeptember volt című lemezén jelent meg. Ez volt az a korong, amin először énekeltünk duettet. Szóval ott voltam, amikor Gyuri felénekelte. Ez volt az a dal, ami kissé elütött a korra akkoriban jellemző hangszereléstől és dallamvilágtól, aminek az volt az oka, hogy Máté Péter írta Gyurinak és Péter messze meghaladta a korát. Ha még itt lenne velünk, el sem tudom képzelni, hol tartana ma...

- kezdte a Ripostnak Klárika, aki nagyon büszke rá, hogy Máté Péter a férjét tartotta érdemesnek arra, hogy dalt írjon neki, hiszen köztudott, hogy a fiatalon elhunyt legenda ezt csak nagyon keveseknek tette meg.

Balázs Klári ugyanakkor azt sem tagadja, hogy még ők maguk is csodálkozva állnak a dalt övező őrület előtt.

Sosem volt mostohagyerek a Reptér. Sok koncertünkön csendült fel az elmúlt negyven évben, de tény, hogy most lett belőle igazi őrület. Ez köszönhető a tavaly megjelent klipnek és természetesen annak, hogy felkapta az internet népe és minden formában töltik fel minden lehetséges fórumra. Mi ezt Isten adományának tekintjük. Egyébként, ha jól értesültem, két világhírű lemezlovas is felfigyelt a nótára. Egy ausztrál srác játssza mindenfelé és láttam már olyan videót is, ahol egy brit Dj tolja

- mesélte nevetve Klárika, aki hozzátette, hogy a nagy futásnak még koránt sincs vége, de hogy mire gondolt, azt egyelőre nem árulta el.

Borítókép: Korda György (Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-Bihari Napló)