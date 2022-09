Máté Péternek köszönhetjük a legnagyobb Korda-slágert

Érezte, hogy működni fog

Korda György jó szívvel emlékszik vissza Máté Péterre.

– Ugyan nem voltunk szoros barátságban, a kapcsolatunk leginkább szakmai jellegű volt, mindig megöleltük egymást, ha találkoztunk valahol

– mondta a Borsnak Korda György, és hozzátette: mindig is tisztelte Máté Pétert, és vitathatatlannak tartotta a tehetségét. Ezért is örült, amikor az énekes felajánlotta neki az S. Nagy István dalszövegíróval közösen jegyzett dalt.

Elolvastam a zseniális szöveget és hamar megismertem a dallamot is. Éreztem, hogy működni fog, de őszintén megmondom, azt nem hittem volna, hogy ennyire.

Máté Péter megmutatta, hogyan kell csinálni

A dal 1981-es debütálása óta több mint negyven év eltelt, de a közönség mégis minden koncerten kiköveteli – mondta az előadóművész, és egy érdekességet is elmesélt.

– A Reptér felvételén Péter is megjelent. Eleinte attól tartott, hogy kicsit bel cantósan fogom előadni, amit viszont nem szeretett volna. Hogy elkerülje a problémát, inkább megmutatta, hogy a bizonyos részeket hogyan szeretné hallani, vagyis néhányszor maga is elénekelte nekem a dalt

– emlékezett vissza Korda György, akinek különlegessége, hogy a saját korosztályán kívül szinte a legifjabbak is megőrülnek érte. A szóban forgó dal történetesen a TikTokon is tarol.

Megőrülnek érte a fiatalok

A fiatalok az idei Sziget Fesztiválon is megvadultak a Korda házaspár fellépéséért, volt, aki szinte rohant, hogy odaérjen a Reptér című számra.

Imádom, még a főfellépőnél is jobban érdekelt, konkrétan a nagyszínpadtól rohantam oda, hogy elérjem a koncert kezdetét, és főképp a Repteret

– mesélte a Borsnak egy 23 éves egyetemista. A színpadnál is hatalmas volt a tumultus, az emberek egymás hegyén-hátán tomboltak a koncert közben, óriási volt a hangulat.

Máté Péter egyébként a Reptér mellett egyéb szerzeményekkel is gazdagította sikeres pályatársa repertoárját: együttműködésüknek köszönhetjük még a Tombolhat az orkán, a Milyen jó is lenne, és a Ha egyszer megszólítanál című remekműveket is – olvasható a Bors cikkében.

Az eredeti cikk ide kattintva érhető el.

Borítókép: Korda György és Balázs Klári (Fotó: Dombóvári Tamás)