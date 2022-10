Meglepő, ismeretlen és nagyon személyes Banksy-műveket állítanak ki

A manchesteri Media City készülő tárlata, a The Art of Banksy azokat az alkotásokat is bemutatja, amelyeket az a nő ajánlott fel váratlanul, aki 1994 és 1998 között volt a titokzatos grafikus párja – közölte a kiállítás kurátora.

Michel Boersma szerint a művek meglepők és valóban izgalmasak

– idézte a BBC hírportálja pénteken.

A Manchester Salford városrészében pénteken nyíló tárlat az ismeretlen nevű, ma már világhírű művész 145 hitelesített alkotását mutatja be, köztük a 2002-es Kislány léggömbbel vagy a 2003-as Virágdobó címűt is.

A világ számos pontján megrendezett kiállítás szervezői elmondták, Banksy volt barátnője akkor kereste fel őket, amikor látta, hogy Salfordban is megnyílik a tárlat.

Kézzel készített születésnapi képeslapok, szórólapok, reklámtáblák egész kincsesbányáját ajánlotta fel.

Amikor két hete az e-mail hirtelen megjelent a postaládámban, alig mertem elhinni, amit olvasok

– mesélte a kurátor, aki eleinte szkeptikus volt, mivel ha valódiak, „ezek teljesen ismeretlen és nagyon személyes Banksy-művek”.

A tulajdonossal való beszélgetések során munkatársaival hitelesíteni tudták a műveket, miközben új információkhoz jutottak a korai alkotásokról.

A művek számos más, magángyűjteményből származó grafikákkal együtt lesznek láthatók, köztük lesz a Leopárd és vonalkód, melyet egy bristoli házból vittek el 2010-ben, és azóta a legtöbb időt tulajdonosa ágya alatt töltötte, pokrócba csavarva.

Borítókép: Banksy egyik utcai műve (Fotó: Flickr)