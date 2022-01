Földalatti mozgalom

Pénteki kampánykörútja során a Blaha Lujza téri aluljáróba is lelátogatott Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt. Útjára elkísérte Jámbor András visszavonult hírlapíró is, aki újabban Budapest vezetőit látja el tanácsokkal. (Meg is látni a fővároson.) Jámbor asszisztenst – mint az bejegyzéséből is sugárzik – erősen megérintette a hely szelleme. (Meg a metróbejáró huzata is…) „A 24.hu videójában látszik, milyen sokan voltunk […]. Olyan közösségként álltunk ott, akik kormányváltást akarnak.”

Én azért ebben nem vagyok annyira biztos. Elképzelhető ugyanis, hogy a kampányoló duett körül látható tömeg nem kizárólag a két kétségbeejtő ember kedvéért tolongott odalent a pénteki csúcsban. Talán olyan is lehetett ott, aki mondjuk a metróhoz, buszhoz, villamoshoz igyekezett vagy csak közlekedett, esetleg a partnerére várt. Netán ott múlatta az idejét, mint helybeli csöves. (Ezt látszik igazolni az a kommentelő is, aki szerint a feltorlódott közönség zöme alighanem a földalatti kampányolók szüleit szidta a kialakult gyalogosdugóért: „Lementetek az aluljáróba, hogy többnek látszódjatok? A békemenetet nézd majd meg márciusban, hülye ember!”)

A beindult Jámbort persze ez az apróság nem zavarta: „Egy kihívást intézek Orbán Viktorhoz és Sára Botondhoz! Jöjjenek ki a nép közé, merjenek egy előre meghirdetett fórumot tartani a Blahán! – süvítette hadba hívó hévvel a bozontos ember, sőt virtuálisan a hivatalban lévő miniszterelnököt is oldalba bökte –: Gyere, Viktor, most legyél utcai harcos, ne a Facebook-videókban!”

Ártalmas lehet a metróhuzat.

Borítókép: Jámbor András (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)