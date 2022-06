Hornnal házalnak

Újabban ciklikusan elő-előáll valaki Horn Gyulával. Pár esztendeje Szabó Zsolt MSZP-s néptribun ajánlotta figyelmünkbe, mekkora korszakos tett volt Gyulától, amikor 1989-ben föltekerte a nyugati határsorompót. Annak dacára állt elő ezzel, hogy alighanem maga is tudta: másképpen volt az a sorompós sztori, mint ahogyan a szocialista történetírás megörökítette. Még a nyitás szándékát sem a pufajkás, hanem Németh Miklós akkori kormányfő terjesztette elő Mihail Gorbacsovnál, majd ugyanő tájékoztatta erről Helmut Kohl kancellárt is. Horn csak úgy jött a képbe, hogy ő szaladt be a hírrel a televízió stúdiójába. Elvitte a show-t, ő lett „a határnyitó”. (Megjegyzem, Németországban a mai napig Németh Miklóst tekintik a nyitás hősének – dacára annak, hogy a kerítésátvágásnál már Horn fotóztatta magát a sajtóban.)