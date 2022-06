Turmix a szabadstrandon

Újra megnyílik a szabadstrand a Római-parton, számolt be Facebook-oldalán Karácsony Gergely. Július közepétől lehet majd fürdőzni a Kossuth Lajos üdülőpart melletti szakaszon. Csupán azt „felejtette el” megemlíteni a főpolgármester, hogy nagyobb esők után a Fővárosi Csatornázási Művek helyi szivattyútelepe a szabadstrandtól pár utcával feljebb emberi ürülékkel kevert szennyvizet ereszt a Dunába. Vagyis az önfeledt fürdőzők ilyenkor egyfajta turmixolt folyóvízben lubickolnak. Így volt ez tavaly is, amikor Óbuda DK-s polgármestere, az ábrándos tekintetű Kiss László jelentette be örvendezve: ötven év után újra megnyitották a római-parti plázst!