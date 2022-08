Horn igen, Horthy nem

Szobrot állított Horthy Miklósnak a Mi Hazánk Dúró Dóra házalelnök parlamenti irodájában, mire a Momentum Kövér Lászlóhoz szaladt: világért se engedje a szoborállítást! A hétvégi Tranzit-vitán nagyot égő Gelencsér elnök helyett Lőcsei Lajos honatya fogalmazta meg az aggodalmukat: „Aki ma Magyarországon Horthy-szobrokat állít, az a kirekesztés politikáját akarja normalizálni.” (A Göncz Árpád városközpont és a Horn Gyula-szobor avatásánál bezzeg hallgattak, mint hal a szatyorban. Az nem volt kirekesztés.)

A házelnök persze elhajtotta Lőcsei Lajcsit: „Az alelnök döntése, hogyan rendezi be dolgozószobáját.” Két párt, két módszer: az egyik alkot, a másik – ahogy szokta – rombol(na)… Horthy Miklós személye ma is jó alkalomnak látszik megosztani a nemzetet. Alapos munkát végzett a kommunista „történelemtanítás”. Ma is azt az embert próbálják besározni, aki még Hitler szövetségeseként is be mert fogadni lengyel menekülteket, s aki a német megszállásig megtagadta a magyar zsidóság deportálását.