Suttyórovat, tahójegyzet

Magyarország államformája a suttyó tahóság – írja/mondja a Klubrádió jegyzetrovatában Hardy Mihály. Régi megmondóember a Mihály. Még az átkosban kezdte a pályát, hat éven át a köztévé moszkvai tudósítójaként próbálta megmagyarázni, miért dől össze a Szovjetunió. Innen a Bánó-féle Esti Egyenleghez vezetett az útja, később a sápadt TV3-ban töltött be különféle vezető posztokat, aztán az ATV hírigazgatói székébe ült. Évtizedig a Budapest Airport Zrt. kommunikációs igazgatójaként szárnyalt – ahhoz is ért.

Legújabban a „megszüntetett” Klubrádió főszerkesztő-helyetteseként hirdeti az igét. Most is ebbéli minőségében provokál: „Itt diktatúra, elnyomás és állami erőszak van” – tájékoztat, ami ugye épületes marhaság. Ha így lenne, emberünket már elvitte volna a nagy fekete autó.

Hardynak az a baja, hogy a napokban törvény született: ezentúl nem kötelező az orvosoknak a kamarai tagság; ez az ő értelmezésében annyit tesz, hogy a piszok hatalom elbánt a Magyar Orvosi Kamarával, sárba taposta az orvostársadalmat. „Így működik ez az ország az orbáni kormányzás tizenharmadik évében. […] Ha nem adjátok be a derekatokat, akkor tönkreteszünk benneteket, és még örülhettek, ha nem kaptok golyót a hátatokba!” Csupán a lényeget hallgatja el: azért volt szükség a módosításra, mert a kamara nyomást gyakorolt a tagjaira, ne írják alá az új szerződésüket. (Megjegyzem, a kötelező tagság eltörlését a Gyurcsány-kormány is meglépte 2006-ban – az nem volt maffiamódszer, Hardykám?)

Dobrev Klára árnyékasszony mondta nemrég: „Ha tízezer orvos vagy pedagógus megtagadja a munkát, akkor megbuktatható a kormány.” Csak nem a DK áll az orvoskamara mögött…? Jé!