Ságváritól Ilaria Salisig

Merthogy Horthy is fasiszta volt meg náci, hiszen ő adhatott parancsot annak idején, hogy lelőjék a szintén antifasiszta Ságvári Endrét, aki csupán egy stefániára ugrott be a cukrászdába, ám rákényszerítették, hogy három nyomozót is meglőjön, ahelyett, hogy a tortáját ette volna.