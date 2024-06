Kell egy Keller!

Ahogyan országszerte, a Pest vármegyei Sóskúton is derékig járnak a kampányban. A helyi baloldal például a település ipari parkjába tervezett akkumulátorfeldolgozó üzem ellen háborog. A feldúlt lakosok harcos szószólója – kicsi a világ – az a Keller László, aki Gyurcsány Ferenc országlása idején feljelentésügyi államtitkárként szerzett tartós közutálatot.

Ki ne ismerné a Lacit! Aktív munkássága során még törvényi felhatalmazás nélkül is adatokat kért be a jogszerű hatósági eljárás látszatát imitálva – gátlástalansága még az illetékes ombudsmannál is kiverte a biztosítékot. (Akkori tiszte szerint napestig kevernie kellett a feká­liát – jóllehet az egésszel semmire sem ment, csupán önmagát komposztálta bele a termékbe. Amikor visszaminősítették mezei politikussá, a teljes választókerület rajta röhögött. Nem csoda, hogy leharcolt hősünk 2019-ben a polgármester-választást is elbukta.) Nos, a szocialista ember most reaktiválta magát, és bősz híveivel egyvégtében a zöldérdekek érvényesülését követeli. Nemrég még a sóskúti anyákkal is együtt tüntetett az akkugyár ellen.

Az egész attól igazán érdekes, hogy éppen ez a Keller László volt az, aki annak idején, Láriferi országlása idején – hogy a helyi önkormányzat kedvébe járjon – kilobbizta az Országgyűlésben a hetvenhektáros sóskúti zöldterület gazdasági övezetté nyilvánítását. És ez még nem minden! A történet akkor lesz igazán kerek, amikor megtudjuk, hogy az átminősített terület (amelynek értéke hirtelen megtízszereződött!) tulajdonosai­nak egyike Keller László apósa volt. Jé!

Borítókép: Képernyőfelvétel (Forrás: YouTube/Partizán)