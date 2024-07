Zord véleményt fogalmazott meg Orbán Viktorról és új EP-frakciójáról Jean-Claude Juncker a Politicónak adott minapi interjúban. Az Európai Bizottság korábbi elnöke azt mondta, szeretné „maximálisan kényelmetlenné” tenni a Patrióták Európáért pártszövetség helyzetét az Európai Parlamentben. A portál szerint a volt elnök ma is az EB egyik legbefolyásosabb politikusa. Aktív éveiben is nagy volt Juncker támogatottsága – sok esetben csak így tudott feljutni az elnöki pulpitusra. Egy NATO-fogadáson a kerti lépcső megmászására is tagországi támogatást vett igénybe – a mellette haladó állam- és kormányfők segítették a grádics leküzdésében a cifra járású politikust. Az egyik genfi ENSZ-csúcson is gyámolításra szorult, a magával rántott függönykarnistól kellett megóvni szegényt. Az elnöki adminisztráció valamennyi esetben határozottan visszautasította azt az újságírói feltételezést, miszerint főnökük ilyenkor szimplán csak be van rúgva, abból ered a járásproblémája. Magyarázatuk szerint Junckert makacs isiász kínozza – innen a talajt kereső, akrobatikus mozdulatsor. (Hogy ez miért jár együtt folyamatos hülye vigyorgással, arra nem adtak választ.)

Derűs embert ismerhettünk meg monsieur Junckerban. Volt, hogy kedvesen torkon ragadta a megrémült spanyol pénzügyminisztert, máskor – jegyzetfüzetével – kacagva fejbe vágta az osztrák kancellárt. De az is előfordult, hogy szenvedélyesen beletúrt Berlusconi üstökébe, illetve szelíden felpofozta az uniós klímabiztost, sőt Orbán Viktort is… Még luxemburgi kormányfőként egy ízben szabályosan bekapta az orra elé tolt rádiómikrofont – hetekig ezen röhögött a kontinens.

Mostani nyilatkozatán is érződik az „isiász”.

