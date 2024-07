Másállapot

Dési János jegyzetét hallgatom a Klubrádióban. (Tovább rontott Jancsi állapotán a minapi választás. Már a korábbiak is nyomot hagytak.) Arról értekezik szegény, hogy az elfasizálódott Orbán Viktor nem azt az Európai Uniót akarja, amelyik, hála az alapítóknak, évtizedekre békét és relatív jólétet tudott biztosítani polgárainak. „A betörő barbár hordák leginkább ezt akarják most szétverni” – magyarázza a szerző. (Elsőre azt hittem, hogy barbár hordákon a randalírozó migránsokat vagy a gyanútlan járókelőket agyba-főbe verő antifákat érti, de nem: a magyar kormányzat az Európai Uniót szétverni akaró betörő barbár horda.

Úgy bizony. Hisz az uniószétverés az orbáni politika lényege, ki ne tudná.) Arról is hírt kapunk, hogy az orbánista újfasiszták a hétvégén a szomszédos Bécsben vérszerződést kötöttek: „Harcias, szélsőjobboldalas hatalomátvétellel fenyegető nyilatkozattal indítottak. Kétségtelen, az osztrák vagy a magyar szavazók egy része is szereti a szalonnáculást – szerette régen is.” Megtudjuk, az elfasizálódott Orbán Viktor emberei „új időknek régi dalaival törnek be: a soros elnök a barbár Európa putyini hangja”.

Kevés finomítással akár a korabeli Szabad Népben is megjelenhetett volna a jegyzet.

Népszavás éveiben Dési minden egyes írását ezzel a frappánsnak szánt mondattal fejezte be: „Ceterum censeo (egyébként az a véleményem): Orbánnak mennie kell!” El lehet képzelni, mennyire megviselte szegény Jancsit, amikor neki kellett mennie a Népszavától. (Az óvodában cumi lehetett a kis Jankó jele.)

Ami átjön az éteren: aljaskodni sem egyszerű.

Borítókép: Dési János (Fotó: Képernyőkép)