A dühöngésről nem mond le

A tiszás jelölt kedvéért ugyan visszalépett, dühkirohanásairól viszont láthatóan nem kíván lemondani Szabó Tímea exképviselő.

A tiszás jelölt kedvéért ugyan visszalépett, dühkirohanásairól viszont láthatóan nem kíván lemondani Szabó Tímea exképviselő. Erre utal Rákay Philipnek címzett minapi posztja. (Harsány szózatát ezúttal a közösségi oldalán adta elő; ez a dobhártyára nézve humánusabb, mint a plenáris visítozásai.) Rákay a Hír TV egyik, Vezércikk című műsorában arról beszélt, az ismert választási eredmények következtében a Fideszhez kötődő közéleti szereplőkre és szimpatizánsokra kemény időszak várhat. 

Alighanem az új hatalom célkeresztjébe kerülnek. „Igen, most végre ti jöttök! – süvítette a felajzott delnő. – Vége a rohadt gátlástalan lopásaitoknak, a kiváltságos döbrögi léteteknek, a közpénzből kitömött, senki által nem nézett sz@r filmjeiteknek stb.!” Megtudtuk, a fideszesek rosszabbak voltak, mint a pestis Európának, épp itt volt az ideje, hogy vegzálja őket a NAV. „Ti többet ártottatok ennek az országnak, mint a Borgiák a pápaságnak, Néró Rómának! Könnyebb volt a tatárjárás után újjáépíteni Magyarországot, mint most utánatok!” (Egy kommentelő: „Szamuelina a Tisza kegyeire spekulál.”)

Magam úgy vagyok Tímea asszonnyal, miközben felszisszenve hallgatom, olvasom, sajnálom is szegényt. (Hősnőnk a kétezres évek elején egyebek közt Afganisztánban dolgozott; a puskaporos időszak láthatóan megviselte.) Emellett nem lennénk igazságosak vele, ha elhallgatnánk a humanista oldalát. Mert ő volt az is, aki 2014 februárjában azzal állt elő: jó magaviselet esetén 16 hónap után ki kell engedni a börtönből azokat az anyákat, akik megölték újszülöttjüket.
Lám, a zord külső mögött érző szív dobog.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
