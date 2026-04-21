A dühöngésről nem mond le

A tiszás jelölt kedvéért ugyan visszalépett, dühkirohanásairól viszont láthatóan nem kíván lemondani Szabó Tímea exképviselő. Erre utal Rákay Philipnek címzett minapi posztja. (Harsány szózatát ezúttal a közösségi oldalán adta elő; ez a dobhártyára nézve humánusabb, mint a plenáris visítozásai.) Rákay a Hír TV egyik, Vezércikk című műsorában arról beszélt, az ismert választási eredmények következtében a Fideszhez kötődő közéleti szereplőkre és szimpatizánsokra kemény időszak várhat.

Alighanem az új hatalom célkeresztjébe kerülnek. „Igen, most végre ti jöttök! – süvítette a felajzott delnő. – Vége a rohadt gátlástalan lopásaitoknak, a kiváltságos döbrögi léteteknek, a közpénzből kitömött, senki által nem nézett sz@r filmjeiteknek stb.!” Megtudtuk, a fideszesek rosszabbak voltak, mint a pestis Európának, épp itt volt az ideje, hogy vegzálja őket a NAV. „Ti többet ártottatok ennek az országnak, mint a Borgiák a pápaságnak, Néró Rómának! Könnyebb volt a tatárjárás után újjáépíteni Magyarországot, mint most utánatok!” (Egy kommentelő: „Szamuelina a Tisza kegyeire spekulál.”)

Magam úgy vagyok Tímea asszonnyal, miközben felszisszenve hallgatom, olvasom, sajnálom is szegényt. (Hősnőnk a kétezres évek elején egyebek közt Afganisztánban dolgozott; a puskaporos időszak láthatóan megviselte.) Emellett nem lennénk igazságosak vele, ha elhallgatnánk a humanista oldalát. Mert ő volt az is, aki 2014 februárjában azzal állt elő: jó magaviselet esetén 16 hónap után ki kell engedni a börtönből azokat az anyákat, akik megölték újszülöttjüket.

Lám, a zord külső mögött érző szív dobog.