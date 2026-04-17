Megragadnák a pillanatot

Tollhegyen

Eddig minden uniós országnak joga volt ahhoz, hogy ne értsen egyet azzal, ami sérti a saját érdekeit.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
európai unióursula von der leyenorbán viktoreurópai bizottság 2026. 04. 17. 4:59
A francia Reneszánsz párt európai parlamenti listavezetője, bizonyos Valérie Hayer asszony pár hónapja azt javasolta, el kell törölni a vétó intézményét, hogy azzal ne tudjon visszaélni a magyar miniszterelnök. Szerinte Orbán Viktor jelenti az Európára leselkedő legnagyobb veszélyt. Hogy aztán ez adta-e az ötletet az Európai Bizottság elnökének, nem tudni, mindenesetre Ursula Von der Leyen most, pár nappal a magyarországi választás után azt nyilatkozta: „a tagországoknak meg kell ragadniuk a pillanatot”, hogy a minősített többségi szavazást szorgalmazzák, azaz eltöröljék a vétót. (Ismeretes, idehaza pár esztendeje Fleck Zoltán egyetemi tanár azzal vált ismertté, hogy kijelentette: az a cél, hogy az ellenzék győzelme után szimpla többséggel is lehessen alkotmányozni.)

Eddig úgy tudtuk, hogy a vétójog a demokrácia alapja. Hiányában a többségi demokrácia a többség kisebbségek fölötti terrorjává alakítható. Eddig minden uniós országnak joga volt ahhoz, hogy ne értsen egyet azzal, ami sérti a saját érdekeit. Ha nincs vétó, könnyen tartományi szintre süllyedhetnek a kisebb államok. Ez lesz ám a demokrácia: pofa be, kuss! Az lesz, amit az EU vezetése mond, oszt’ jó napot. Csak egy kis szuverenitásról kell lemondani… (Egy kommentelő: „De ez így ez már nem Európai Unió lesz, hanem német birodalom!” Az.) Vajon mit szólnak ehhez azok az országok, amelyek eddig a vétózó magyarok szélárnyékában, Orbán Viktor háta mögé bújva sunnyogtak? Költői a kérdés. Ha az unió csapata nem tud gólt rúgni, akkor nagyobb kaput kell csinálni az ellenfélnek. Ügyes.

A téma legfrissebb hírei

Véleményváró

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekkormány

Ez jön: vér, veríték és könnyek

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekveszély

A veszély nem múlt el, inkább nőtt

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekveszély

Új veszélyek és kihívások 2030-ig

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekoroszország

Háború és forradalom a kapuk előtt

A szerző további cikkei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bogár László
idezojelekmagyarország

Nekünk Mohács kell?

Bogár László avatarja

Miként sikerült a legkisebb rosszból a legnagyobb rossz rémképét legyártan a magyar választók számára pontosan akkor, amikor a globális hatalmi rendszer tektonikai átalakulása pillanatok alatt ledarálhat egy olyan jelentéktelen helyet, mint Magyarország?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
