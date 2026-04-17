Megragadnák a pillanatot

A francia Reneszánsz párt európai parlamenti listavezetője, bizonyos Valérie Hayer asszony pár hónapja azt javasolta, el kell törölni a vétó intézményét, hogy azzal ne tudjon visszaélni a magyar miniszterelnök. Szerinte Orbán Viktor jelenti az Európára leselkedő legnagyobb veszélyt. Hogy aztán ez adta-e az ötletet az Európai Bizottság elnökének, nem tudni, mindenesetre Ursula Von der Leyen most, pár nappal a magyarországi választás után azt nyilatkozta: „a tagországoknak meg kell ragadniuk a pillanatot”, hogy a minősített többségi szavazást szorgalmazzák, azaz eltöröljék a vétót. (Ismeretes, idehaza pár esztendeje Fleck Zoltán egyetemi tanár azzal vált ismertté, hogy kijelentette: az a cél, hogy az ellenzék győzelme után szimpla többséggel is lehessen alkotmányozni.)

Eddig úgy tudtuk, hogy a vétójog a demokrácia alapja. Hiányában a többségi demokrácia a többség kisebbségek fölötti terrorjává alakítható. Eddig minden uniós országnak joga volt ahhoz, hogy ne értsen egyet azzal, ami sérti a saját érdekeit. Ha nincs vétó, könnyen tartományi szintre süllyedhetnek a kisebb államok. Ez lesz ám a demokrácia: pofa be, kuss! Az lesz, amit az EU vezetése mond, oszt’ jó napot. Csak egy kis szuverenitásról kell lemondani… (Egy kommentelő: „De ez így ez már nem Európai Unió lesz, hanem német birodalom!” Az.) Vajon mit szólnak ehhez azok az országok, amelyek eddig a vétózó magyarok szélárnyékában, Orbán Viktor háta mögé bújva sunnyogtak? Költői a kérdés. Ha az unió csapata nem tud gólt rúgni, akkor nagyobb kaput kell csinálni az ellenfélnek. Ügyes.