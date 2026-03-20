A transzszaharai rabszolga-kereskedelem alig tárgyalt története

Egy kevésbé ismert rabszolgarendszer

Tizenkétmillió afrikait hurcoltak el az Atlanti-óceánon át, és taszítottak rabszolgasorba Amerikában. Ez az atlanti rabszolga-kereskedelem jól ismert története. Ezzel párhuzamosan azonban egy másik rendszer is működött: a transzszaharai rabszolga-kereskedelem, amely a muszlim világ felé irányult.

A Szahara és a Száhel-övezet társadalmai szintén rabszolgatartó rendszerekben éltek. A rabszolgaság nemcsak jelen volt, hanem gazdasági és társadalmi szinten is meghatározta e közösségek működését.

Rabszolgák saját történetei

A rabszolgasorba kényszerített emberek élettörténetei közvetlen betekintést adnak ebbe a világba. Ezek a beszámolók több afrikai nyelven fennmaradtak, köztük arabul is.

A történeteket gyakran európai misszionáriusok, utazók vagy a rabszolgaság eltörléséért küzdő aktivisták gyűjtötték össze.

Másokat felfedezők jegyeztek fel, akiket lenyűgöztek ezek az életutak. E beszámolók nemcsak egyéni sorsokat rögzítenek. Egy egész társadalmi rendszer működését tárják fel.

Szulejmán története a Szaharából

A 19. század végén Tuniszban egy Szulejmán nevű férfi elmesélte életét hausza nyelven. Gyermekként húgával együtt eltévedt, majd elfogták és eladták őket. „Damergou belsejéből származom. Gyermekkoromban a kishúgommal eltévedtünk. Jöttek az abzinawák, elvittek minket, és eladtak a tuaregeknek.”

Rabszolgaként tevéket őrzött, majd többször is továbbadták. Egy ponton így tiltakozott új gazdájánál: „Adj el engem. Ember vagyok. Apámat egész Damergou-ban ismerik, nem vagyok gazember, szüleim nemesek, Szulejmán vagyok, Fudzsi Towassaram fia.” Végül sikerült megszöknie, és Tuniszban visszaszerezte szabadságát.

Egy rendkívüli életút

Egy másik történet Nicolas Saïd életét követi. Apja a Bornu szultán hadseregében szolgált tábornokként. Fiát tizenévesen elfogták, majd láncra verve hurcolták Hauszaföldre. Később a sivatagon át Líbiába vitték, ahol egy oszmán tiszt vásárolta meg. A férfi megbízható szolgájává vált, és bejárta vele Tripolit, Mekkát, Egyiptomot és Konstantinápolyt.