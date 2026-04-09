A rejtélyes strasbourgi táncmánia

1518. július 14-én egy Troffea nevű asszony Strasbourg egyik macskaköves utcáján sétálgatott, amikor hirtelen görcsös rángatózás kerítette hatalmába. A furcsa táncot egészen addig nem bírta abbahagyni, amíg a fáradtságtól össze nem esett. Férje hiába könyörgött neki, a nő másnap folytatta a rémisztő mozgást – immár feldagadt és vérző lábakkal.

Váratlanul tört ki az 1518-as táncjárvány Forrás: Pieter Brueghel

Viharosan terjedt a groteszk, ám rémületes esemény

Egy héten belül több mint harminc, egy hónap alatt pedig már körülbelül négyszáz lakos szenvedett hasonló tünetektől.

A rémisztő eset már a saját korában is szenzációnak számított:

több krónikabejegyzés, valamint számos művészeti alkotás született a témával kapcsolatban. „Ezeknek a feljegyzéseknek köszönhetően rengeteg izgalmas részletet tudhatunk meg a strasbourgi táncmániáról: konkrét nevek – például Troffea asszony férjének a neve – is fennmaradtak, akik nem betegedtek meg” – mondta Kathryn Dickason középkori tánckutató.

Démoni megszállottságot sejtettek a járvány hátterében Forrás: Inscape Center

A kor vallásos légkörében az emberek úgy vélték: démoni megszállottság vagy isteni büntetés állhat a betegség hátterében, ezért a folyamatos táncolás kezelését az egyházra bízták. Egyes beszámolók szerint 1518 szeptemberében a fertőzötteket Szent Vitus kegyhelyére vitték, ahol állítólag többen is meggyógyultak. Bár ennek igazságtartalma vitatható, az állítás már önmagában bizonyítja a középkori lakosok félelmét és rettegését az ismeretlen és halálosnak tartott kórtól.

A táncmánia háttere

A modern kutatások szerint mérgező gombafertőzés, fertőző agyvelőgyulladás vagy tífusz állhatott a táncmánia hátterében. A gombafertőzéssel kapcsolatos elmélet szerint Strasbourg lakói fertőzött gabonát fogyaszthattak, ami hallucinációt és szokatlan rángatózást váltott ki náluk. Egyéb tipikus mérgezési tüneteket azonban nem jegyeztek fel a források, így a tudomány a mai napig nem tudta egyhangúlag elfogadni ezt az álláspontot.

A modern tudomány tömeges mérgezésre gyanakszik Forrás: Pieter Brueghel

Más kutatók szerint inkább idegi alapú betegségről lehet szó.

A táncban megnyilvánuló tömeghisztéria a 16. századi sorozatos csapások – az árvizek, a szélsőséges időjárás, a pestisjárványok, az éhínség, valamint a különböző lázadások – miatt olyan apokaliptikus hangulatot válthatott ki, amely ilyen szélsőséges formában nyilvánult meg – vallják ennek a nézetnek a képviselői. „Ez a korszak a változások időszaka volt, amelyet parasztlázadások, éhínség és boszorkányüldözések tettek még elviselhetetlenebbé” – nyilatkozta Dickason, hozzátéve: az emberi test megjegyzi a traumákat, amelyek feldolgozás nélkül szélsőséges formában is a felszínre törhettek.

