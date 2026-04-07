Az első újkori olimpia története

Az ünnepélyes megnyitóra Görögország nemzeti ünnepén, a török uralom alóli felszabadulás 75. évfordulóján került sor. Az eseményt I. György görög király a felújított Panathinaiko Stadionban nyitotta meg. A beszámolók szerint szavait hangos éljenzés, ágyúlövés, majd az olimpiai himnusz követte, ami állítólag annyira elnyerte a közönség tetszését, hogy az előadást meg kellett ismételni.

Az első győzelmek

Az első versenyszámot, a síkfutást Charalambos Anninos görög tudósító a következőképpen jegyezte le: „A rajtjelet pisztolylövés adta. […] Az első 100 méteres előfutamot az amerikai Lane nyerte 12,5 másodperccel, a második a magyar Szokolyi lett 12,7-tel. A második előfutamban […] ismét amerikai győzelem született: Curtis nyert 12,5 másodperccel, a görög versenyző (A. Chalkokondylis) csak a második helyen végzett.

Pierre de Coubertin báró, az újkori olimpiai játékok megálmodója Fotó: Wikimedia Commons

A harmadik futam során Burke (a későbbi győztes) 12,5-tel első, a német Hoffmann pedig a második lett. A közönség lelkesen megtapsolta a futam nyerteseit. A két legjobb jutott a döntőbe, amelyet pénteken, a játékok ötödik napján fognak megrendezni.” Később a hármasugrás, a 800 méteres futás, majd a diszkoszvetés következett – bár ez utóbbira már csak estefelé került sor, akkor, amikor Anninos szerint „a nap már lenyugvóban volt, és a tavaszi hűvös kezdett érezhetővé válni.”

Az első újkori olimpia előzményei

Nem ez volt az első alkalom, amikor megpróbálták feléleszteni az ókori hagyományt: Angliában már az 1850-es években is számos helyi olimpiát tartottak, de Görögországban is próbálkoztak az eszme felélesztésével. A modern kori sportjátékok legfontosabb előzménye ugyanakkor egyértelműen a Coubertin báró kezdeményezésére 1894 nyarán Párizsban összehívott Nemzetközi Olimpiai Kongresszus volt, amelyen 13 ország 49 sportszövetségének képviselői elhatározták: megrendezik a modern kor első olimpiáját.

Az 1896-os athéni olimpia plakátja Fotó: Wikimedia Commons

Bár a legenda szerint maga Coubertin négy évvel később a francia fővárosban szerette volna megszervezni először a rangos eseményt – mivel úgy vélte, hogy a világkiállítás növelné a versenyszámok nézettségét – végül a görögországi Athénra esett a szervezők választása.