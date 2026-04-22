Tizenegy, a NASA-hoz köthető tudós tűnt el vagy halt meg: FBI-nyomozás indult

Kifejezetten úgynevezett érzékeny tematikájú amerikai kutatásokhoz köthető tudósok haltak meg vagy tűntek el az elmúlt években. Szövetségi vizsgálat kezdődött.

Bíró Zoltán István
2026. 04. 22. 14:16
Forrás: Gemini Nano Banana Pro
Egy atomfizikust és MIT-professzort lelőttek massachusettsi otthona előtt. Egy nyugdíjas légierő-tábornok egyszerűen eltűnt új-mexikói otthonából. Egy repülőgépmérnök nyomát Los Angeles-i túra során vesztették el.

Ők a legalább tíz – más számítások szerint 11 –  tudós közé tartoznak, akik az elmúlt években meghaltak vagy eltűntek, és akik kapcsolatban állnak az érzékeny amerikai nukleáris és űrkutatással. Az ügy aggodalmat keltett a hatóságokban, és egyre inkább táptalaja az online találgatásoknak – köztük a legkülönbözőbb, földönkívülieket és titkos állami műveleteket emlegető – elméleteknek.

 

Eltűntek, halottak

A nyomozás középpontjában álló tizenegy személy közül három a NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) munkatársa volt. Monica Jacinto Reza, hatvanéves anyagmérnök és metallurgus, a JPL Anyagfeldolgozási Csoportjának igazgatója, aki rakétahajtóművek anyagtudományán dolgozott, 2025. június 22-én tűnt el, miközben az Angeles National Forestben túrázott Los Angeles megyében. Társa mintegy tíz méterre járt tőle, szemkontaktust létesítettek – Reza intett, hogy minden rendben –, majd mire társa visszanézett, nyomtalanul eltűnt. Holtteste azóta sem került elő.

Frank Maiwald vezető JPL-kutató, aki műszerelemeket tervezett űrmissziókhoz – halálakor éppen a Surface Biology and Geology küldetésen dolgozott –, 2024. július 4-én hunyt el 61 éves korában. Halálának körülményeit nem hozták nyilvánosságra. Michael David Hicks JPL-kutató üstökösök és aszteroidák fizikai tulajdonságait vizsgálta és bolygóvédelmi projekteken – köztük a DART-missziión, amely 2022-ben sikeresen eltérített egy aszteroidát – dolgozott, 2023. július 30-án halt meg 59 éves korában. Halálának oka szintén ismeretlen.

#NévMunkakör/intézményHelyszínDátumMi történt
1Michael David HicksKutató tudós, üstökösök és aszteroidák, bolygóvédelmi projektek – NASA JPLPasadena, CA2023. júl. 30.Meghalt, 59 évesen – a halál oka nem nyilvános
2Frank MaiwaldRádiófrekvenciás mérnök, 25+ éve – NASA JPLPasadena, CA2024. júl. 4.

 

Meghalt, 61 évesen – a halál oka nem nyilvános

3Anthony ChavezNyugdíjas építési művezető – Los Alamos National LaboratoryÚj-Mexikó2025. május


Eltűnt, nincs nyom

 

4Melissa CasiasAdminisztratív asszisztens, biztonsági engedéllyel – Los Alamos National LaboratoryTalpa, NM autópályán látták utoljára2025. júniusEltűnt – telefonja gyárilag visszaállítva
5Monica Jacinto RezaRepülőgép-mérnök, rakétahajtóművek – NASA JPLLos Angeles megye, túrázás közben2025. jún. 22.Eltűnt, holtteste nem került elő
6Steven GarciaVagyonkezelő – NNSA Kansas City National Security CampusAlbuquerque, NM2025. aug. 28.Eltűnt – telefon, pénztárca, kulcsok otthon maradtak
7Jason ThomasTudós és igazgató – Novartis (gyógyszeripari)Wakefield, MA2025. dec. – 2026. márc.

 

Eltűnt decemberben, holttestét tóban találták meg márciusban 

8William "Neil" McCaslandNyugalmazott vezérőrnagy, Air Force Research Laboratory egykori parancsnokaAlbuquerque, NM2026. febr. 27.Eltűnt – telefon, szemüveg otthon; túrabakancs, pénztárca, revolver hiányzik
9Nuno LoureiroPlazmafizikus, az MIT Plasma Science and Fusion Center igazgatójaCambridge, MA, saját háza előtt2026. (pontos dátum nem ismert)

 

Meggyilkolták – a tettes egy volt portugál iskolatársa, aki a Brown University-lövöldözés elkövetője lett

10Carl GrillmairAsztrofizikus, exobolygó-kutató – Caltech/IPAC (NASA-partner)Llano, CA, saját háza előtt2026. febr. 16.

 

Meggyilkolták, 67 évesen – gyanúsított letartóztatva

11Amy EskridgeKísérleti fizikus, antigravitációs kutatás – Institute for Exotic Science (magánintézet), NASA-kapcsolatokkalHuntsville, AL2022. jún. 11.

 

Meghalt, 34 évesen – hivatalosan öngyilkosság; részletes vizsgálati anyag nem nyilvános

– A NASA együttműködik az illetékes ügynökségekkel az eltűnt tudósokkal kapcsolatban – mondta Bethany Stevens, az ügynökség sajtótitkára hétfőn. – Jelenleg semmi NASA-val kapcsolatos adat nem utal nemzetbiztonsági fenyegetésre.

A republikánusok vezette képviselőházi felügyeleti bizottság hétfőn bejelentette, hogy kivizsgálja a halálesetekről és eltűnésekről szóló jelentéseket, mivel az érintett személyek bizalmas tudományos és védelmi információkhoz fértek hozzá. 

A Védelmi Minisztérium csak annyit közölt, hogy közvetlenül a bizottságnak fog válaszolni, az Energiaügyi Minisztérium pedig a Fehér Házhoz utalta a kérdéseket.

 

Mit állítanak az összeesküvés-elméletek – és miért nem hihetők?

Az interneten és leginkább a bulvármédiában gyorsan terjedt néhány megalapozatlan magyarázat. Az egyik narratíva szerint az eltűnéseket szisztematikus titkosszolgálati tisztogatás magyarázza, amelynek célja titkos technológiák elhallgattatása – köztük az antigravitációról és az UFO-hajtóművekről szólók. Ez az állítás elsősorban Michael Shellenberger újságíró 2024-es kongresszusi tanúvallomásából ered, amelyben egy névtelen brit exhírszerzőre hivatkozott; az állítást azóta sem támasztja alá egyetlen nyomozati dokumentum sem. Az Eskridge-eset kapcsán maga az elhunyt apja, Richard Eskridge – nyugalmazott NASA-mérnök – cáfolta a spekulációkat. A CNN-nek nyilatkozó Eskridge-család szerint a tudósok is meghalnak, és nem kellene ebből túl sok mindenre következtetni. (Eskridge esete vitatott, csak a Gizmodo felsorolásában szerepel, ezért csak a táblázat alján szerepeltetjük.)

A „halálfolyosó-elmélet” – miszerint Albuquerque, Los Alamos és a környező bázisok körül koncentrálódnak az esetek – egyszerűen a földrajzi adottságból következik: az érintett intézmények (Los Alamos, Kirtland légibázis, NNSA-telephely) valóban Új-Mexikóban találhatók. Ez nem minta; ez a munkahelyek elhelyezkedése.

Az UFO-szálat McCasland tábornok eltűnése hozta be a köztudatba, mivel a Wright–Patterson légibázist hagyományosan összekapcsolják a Roswell-legendával. McCasland felesége Facebook-bejegyzésben reagált erre: férjének nincs különleges tudása az ET-testekről és a Roswell-roncsokról – majd hozzátette, hogy egyelőre talán az a legjobb hipotézis, hogy az idegenek felszippantották az anyahajóra, bár a Sandia-hegyek felett anyahajót senki sem látott.

A valóság prózaibb: a két bizonyítottan erőszakos haláleset elkövetői ismertek, és letartóztatták őket – Loureiro esetében a Brown University-lövöldözés portugál elkövetője, Grillmairnél egy helyi visszaeső bűnöző; a többi eset mögött a hatóságok eddig nem találtak összeesküvésre utaló nyomot. Egy volt FBI-különleges ügynök, Jennifer Coffindaffer nyilvánosan közölte: – Minden egyes esetnek van egyszerű oka. Az emberek sajnos halandók – szélütés, szívbetegség, öngyilkosság, rablás.

Az esetek körülményei igen változatosak. Némelyik megoldatlan eltűnés, míg mások erőszakos halált haltak – és van, akinél azonosított elkövető áll a háttérben. Legalább két esetben a családok korábban fennálló egészségügyi problémákra vagy személyes nehézségekre hivatkoztak magyarázatként. A hatóságok eddig nem találtak összefüggéseket az esetek között.

A Fehér Ház a múlt héten közölte, hogy szövetségi ügynökségekkel együttműködve vizsgálja a halálesetek és eltűnések közötti esetleges összefüggéseket, Donald Trump elnök pedig meglehetősen komoly dolognak nevezte az ügyet: – Remélem, csupán véletlen egybeesések – de néhányuk nagyon fontos ember volt – tette hozzá.

