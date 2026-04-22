Tizenegy, a NASA-hoz köthető tudós tűnt el vagy halt meg: FBI-nyomozás indult

Egy atomfizikust és MIT-professzort lelőttek massachusettsi otthona előtt. Egy nyugdíjas légierő-tábornok egyszerűen eltűnt új-mexikói otthonából. Egy repülőgépmérnök nyomát Los Angeles-i túra során vesztették el.

Ők a legalább tíz – más számítások szerint 11 – tudós közé tartoznak, akik az elmúlt években meghaltak vagy eltűntek, és akik kapcsolatban állnak az érzékeny amerikai nukleáris és űrkutatással. Az ügy aggodalmat keltett a hatóságokban, és egyre inkább táptalaja az online találgatásoknak – köztük a legkülönbözőbb, földönkívülieket és titkos állami műveleteket emlegető – elméleteknek.

Eltűntek, halottak

A nyomozás középpontjában álló tizenegy személy közül három a NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) munkatársa volt. Monica Jacinto Reza, hatvanéves anyagmérnök és metallurgus, a JPL Anyagfeldolgozási Csoportjának igazgatója, aki rakétahajtóművek anyagtudományán dolgozott, 2025. június 22-én tűnt el, miközben az Angeles National Forestben túrázott Los Angeles megyében. Társa mintegy tíz méterre járt tőle, szemkontaktust létesítettek – Reza intett, hogy minden rendben –, majd mire társa visszanézett, nyomtalanul eltűnt. Holtteste azóta sem került elő.

Frank Maiwald vezető JPL-kutató, aki műszerelemeket tervezett űrmissziókhoz – halálakor éppen a Surface Biology and Geology küldetésen dolgozott –, 2024. július 4-én hunyt el 61 éves korában. Halálának körülményeit nem hozták nyilvánosságra. Michael David Hicks JPL-kutató üstökösök és aszteroidák fizikai tulajdonságait vizsgálta és bolygóvédelmi projekteken – köztük a DART-missziión, amely 2022-ben sikeresen eltérített egy aszteroidát – dolgozott, 2023. július 30-án halt meg 59 éves korában. Halálának oka szintén ismeretlen.

# Név Munkakör/intézmény Helyszín Dátum Mi történt 1 Michael David Hicks Kutató tudós, üstökösök és aszteroidák, bolygóvédelmi projektek – NASA JPL Pasadena, CA 2023. júl. 30. Meghalt, 59 évesen – a halál oka nem nyilvános 2 Frank Maiwald Rádiófrekvenciás mérnök, 25+ éve – NASA JPL Pasadena, CA 2024. júl. 4. Meghalt, 61 évesen – a halál oka nem nyilvános 3 Anthony Chavez Nyugdíjas építési művezető – Los Alamos National Laboratory Új-Mexikó 2025. május

Eltűnt, nincs nyom 4 Melissa Casias Adminisztratív asszisztens, biztonsági engedéllyel – Los Alamos National Laboratory Talpa, NM autópályán látták utoljára 2025. június Eltűnt – telefonja gyárilag visszaállítva 5 Monica Jacinto Reza Repülőgép-mérnök, rakétahajtóművek – NASA JPL Los Angeles megye, túrázás közben 2025. jún. 22. Eltűnt, holtteste nem került elő 6 Steven Garcia Vagyonkezelő – NNSA Kansas City National Security Campus Albuquerque, NM 2025. aug. 28. Eltűnt – telefon, pénztárca, kulcsok otthon maradtak 7 Jason Thomas Tudós és igazgató – Novartis (gyógyszeripari) Wakefield, MA 2025. dec. – 2026. márc. Eltűnt decemberben, holttestét tóban találták meg márciusban 8 William "Neil" McCasland Nyugalmazott vezérőrnagy, Air Force Research Laboratory egykori parancsnoka Albuquerque, NM 2026. febr. 27. Eltűnt – telefon, szemüveg otthon; túrabakancs, pénztárca, revolver hiányzik 9 Nuno Loureiro Plazmafizikus, az MIT Plasma Science and Fusion Center igazgatója Cambridge, MA, saját háza előtt 2026. (pontos dátum nem ismert) Meggyilkolták – a tettes egy volt portugál iskolatársa, aki a Brown University-lövöldözés elkövetője lett 10 Carl Grillmair Asztrofizikus, exobolygó-kutató – Caltech/IPAC (NASA-partner) Llano, CA, saját háza előtt 2026. febr. 16. Meggyilkolták, 67 évesen – gyanúsított letartóztatva 11 Amy Eskridge Kísérleti fizikus, antigravitációs kutatás – Institute for Exotic Science (magánintézet), NASA-kapcsolatokkal Huntsville, AL 2022. jún. 11. Meghalt, 34 évesen – hivatalosan öngyilkosság; részletes vizsgálati anyag nem nyilvános

– A NASA együttműködik az illetékes ügynökségekkel az eltűnt tudósokkal kapcsolatban – mondta Bethany Stevens, az ügynökség sajtótitkára hétfőn. – Jelenleg semmi NASA-val kapcsolatos adat nem utal nemzetbiztonsági fenyegetésre.

A republikánusok vezette képviselőházi felügyeleti bizottság hétfőn bejelentette, hogy kivizsgálja a halálesetekről és eltűnésekről szóló jelentéseket, mivel az érintett személyek bizalmas tudományos és védelmi információkhoz fértek hozzá.