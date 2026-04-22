Tizenegy, a NASA-hoz köthető tudós tűnt el vagy halt meg: FBI-nyomozás indult

Egy atomfizikust és MIT-professzort lelőttek massachusettsi otthona előtt. Egy nyugdíjas légierő-tábornok egyszerűen eltűnt új-mexikói otthonából. Egy repülőgépmérnök nyomát Los Angeles-i túra során vesztették el.
Ők a legalább tíz – más számítások szerint 11 – tudós közé tartoznak, akik az elmúlt években meghaltak vagy eltűntek, és akik kapcsolatban állnak az érzékeny amerikai nukleáris és űrkutatással. Az ügy aggodalmat keltett a hatóságokban, és egyre inkább táptalaja az online találgatásoknak – köztük a legkülönbözőbb, földönkívülieket és titkos állami műveleteket emlegető – elméleteknek.
Eltűntek, halottak
A nyomozás középpontjában álló tizenegy személy közül három a NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) munkatársa volt. Monica Jacinto Reza, hatvanéves anyagmérnök és metallurgus, a JPL Anyagfeldolgozási Csoportjának igazgatója, aki rakétahajtóművek anyagtudományán dolgozott, 2025. június 22-én tűnt el, miközben az Angeles National Forestben túrázott Los Angeles megyében. Társa mintegy tíz méterre járt tőle, szemkontaktust létesítettek – Reza intett, hogy minden rendben –, majd mire társa visszanézett, nyomtalanul eltűnt. Holtteste azóta sem került elő.
Frank Maiwald vezető JPL-kutató, aki műszerelemeket tervezett űrmissziókhoz – halálakor éppen a Surface Biology and Geology küldetésen dolgozott –, 2024. július 4-én hunyt el 61 éves korában. Halálának körülményeit nem hozták nyilvánosságra. Michael David Hicks JPL-kutató üstökösök és aszteroidák fizikai tulajdonságait vizsgálta és bolygóvédelmi projekteken – köztük a DART-missziión, amely 2022-ben sikeresen eltérített egy aszteroidát – dolgozott, 2023. július 30-án halt meg 59 éves korában. Halálának oka szintén ismeretlen.
|#
|Név
|Munkakör/intézmény
|Helyszín
|Dátum
|Mi történt
|1
|Michael David Hicks
|Kutató tudós, üstökösök és aszteroidák, bolygóvédelmi projektek – NASA JPL
|Pasadena, CA
|2023. júl. 30.
|Meghalt, 59 évesen – a halál oka nem nyilvános
|2
|Frank Maiwald
|Rádiófrekvenciás mérnök, 25+ éve – NASA JPL
|Pasadena, CA
|2024. júl. 4.
Meghalt, 61 évesen – a halál oka nem nyilvános
|3
|Anthony Chavez
|Nyugdíjas építési művezető – Los Alamos National Laboratory
|Új-Mexikó
|2025. május
|4
|Melissa Casias
|Adminisztratív asszisztens, biztonsági engedéllyel – Los Alamos National Laboratory
|Talpa, NM autópályán látták utoljára
|2025. június
|Eltűnt – telefonja gyárilag visszaállítva
|5
|Monica Jacinto Reza
|Repülőgép-mérnök, rakétahajtóművek – NASA JPL
|Los Angeles megye, túrázás közben
|2025. jún. 22.
|Eltűnt, holtteste nem került elő
|6
|Steven Garcia
|Vagyonkezelő – NNSA Kansas City National Security Campus
|Albuquerque, NM
|2025. aug. 28.
|Eltűnt – telefon, pénztárca, kulcsok otthon maradtak
|7
|Jason Thomas
|Tudós és igazgató – Novartis (gyógyszeripari)
|Wakefield, MA
|2025. dec. – 2026. márc.
Eltűnt decemberben, holttestét tóban találták meg márciusban
|8
|William "Neil" McCasland
|Nyugalmazott vezérőrnagy, Air Force Research Laboratory egykori parancsnoka
|Albuquerque, NM
|2026. febr. 27.
|Eltűnt – telefon, szemüveg otthon; túrabakancs, pénztárca, revolver hiányzik
|9
|Nuno Loureiro
|Plazmafizikus, az MIT Plasma Science and Fusion Center igazgatója
|Cambridge, MA, saját háza előtt
|2026. (pontos dátum nem ismert)
Meggyilkolták – a tettes egy volt portugál iskolatársa, aki a Brown University-lövöldözés elkövetője lett
|10
|Carl Grillmair
|Asztrofizikus, exobolygó-kutató – Caltech/IPAC (NASA-partner)
|Llano, CA, saját háza előtt
|2026. febr. 16.
Meggyilkolták, 67 évesen – gyanúsított letartóztatva
|11
|Amy Eskridge
|Kísérleti fizikus, antigravitációs kutatás – Institute for Exotic Science (magánintézet), NASA-kapcsolatokkal
|Huntsville, AL
|2022. jún. 11.
Meghalt, 34 évesen – hivatalosan öngyilkosság; részletes vizsgálati anyag nem nyilvános
– A NASA együttműködik az illetékes ügynökségekkel az eltűnt tudósokkal kapcsolatban – mondta Bethany Stevens, az ügynökség sajtótitkára hétfőn. – Jelenleg semmi NASA-val kapcsolatos adat nem utal nemzetbiztonsági fenyegetésre.
A republikánusok vezette képviselőházi felügyeleti bizottság hétfőn bejelentette, hogy kivizsgálja a halálesetekről és eltűnésekről szóló jelentéseket, mivel az érintett személyek bizalmas tudományos és védelmi információkhoz fértek hozzá.
