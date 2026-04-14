Otthoni főzés, állami tiltás: egy évszázados konfliktus krónikája

Nemrég az Ötödik Körzeti Fellebviteli Bíróság alkotmányellenesnek minősítette az 1868-as házi alkohollepárlást tiltó amerikai szövetségi törvényt. A döntés megnyithatja az utat a bódító italok otthoni körülmények között történő, legális előállítása előtt.

Forrás: Múlt-kor2026. 04. 14. 16:04
Az 1920-as évek elején teljes volt a szesztilalom az Egyesült Államokban Fotó: Library of Congress
Az UPI hírügynökség beszámolója szerint a 158 évvel ezelőtt elfogadott szövetségi előírásokat Rick Morris amerikai állampolgár támadta meg, akinek legfőbb célja ezzel a bourbon otthoni elkészítésének legalizálása volt. A New Orleans-i székhelyű Ötödik Körzeti Fellebviteli Bíróság nemrég jogosnak minősítette a férfi kérését, és hangsúlyozta: a kormány nem használhatja fel adóztatási jogköreit arra, hogy magát a termelési tevékenységet kriminalizálja. 

           Az Egyesült Államokban már a múltban is komoly vitákat váltott ki az alkoholfogyasztás korlátozása. Fotó: Wikimedia Commons

Az indoklásban a bíróság kitért a kormányzat álláspontjára is, amely szerint a tilalom célja a maga korában a visszaélések megelőzése és az alkoholtartalom mértékének szabályozása volt. „Az emberek könnyebben eltitkolhatják az alkohol erősségét, ha a berendezés az otthonukban található” – olvasható a szabályozás szövegében. Most az igazságszolgáltatás úgy ítélte meg, hogy a kongresszus korábbi döntése csak a kész termékek megadóztatására, ne pedig azok előállítására terjedjen ki – így a házi alkohollepárlás (a vonatkozó engedély megszerzése után) a lakosoknak hivatalosan is legálissá válhat a területen, bár a Legfelsőbb Bíróság a döntést még felülbírálhatja. 

 

Alkoholszabályozás az Újvilágban 

Az alkoholfogyasztás és -készítés korlátozása a Föld számos országában ismerős jelenség volt a múlt században: Oroszországban például 1914 és 1925 között teljes alkoholtilalmat, a Feröer-szigeteken 1908-tól egészen 1992-ig szigorú import- és árusítási megszorításokat, Izlandon pedig 1915 és 1922 szintén teljes körű szesztilalmat vezettek be. 

Pillanatkép a szesztilalom idejéből. Fotó: Wikimedia Commons

Az Amerikai Egyesült Államokban a szeszfogyasztás korlátozása a XVIII–XIX. század környékén merült fel először. Ekkoriban bontakozott ki az ún. józansági mozgalom, melynek legfőbb célja egy alkoholtól tartózkodó, utópisztikus Amerika megteremtése volt. 

A mozgalom az első világháború idején érte el népszerűségének csúcspontját, amikor a kongresszus elfogadta az ún. Volstead-törvényt. 

A szabályozás 1920-as életbe lépése után tilos volt az ország területén 0,5 százaléknál nagyobb alkoholtartalmú italokat előállítani, szállítani és árusítani. 

Franklin D. Roosevelt elnök és felesége, Eleanor. Forrás: FDR Library & Museum

Az ellentétes hatást kiváltó tilalom visszavonására egészen 1933. március 22-ig kellett várni, amikor Roosevelt elnök a Cullen–Harrison-törvénnyel a legálisan fogyasztható szeszes italok alkoholtartalmát 3,2 százalékban maximalizálta. Még ugyanebben az évben a 21. alkotmánykiegészítéssel pedig hivatalosan is visszavonták az alkoholtilalmat, a házi alkoholfőzést azonban továbbra is szigorú szabályokhoz kötötték. 

 

Amatőr lepárlók a szabályozás ellen 

A pert Morris a Hobby Distillers’ Association nevű szervezettel közösen indította el, amelyet a férfi azután alapított, hogy korábban elutasították az otthoni alkohol előállításának legalizálására vonatkozó kérelmét. 

Az ivás jogáért tüntetők Amerikában. Fotó: Wikimedia Commons

A szervezet a mostani változtatást történelmi fordulópontként értékelte a házi alkoholkészítés történetében. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

