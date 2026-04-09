PanSTARRS: szabad szemmel is látható különleges üstökösben gyönyörködhetünk

Ritka égi jelenség lesz látható a jövő hét elejétől. A C/2025 R3 jelű PanSTARRS üstökös szabad szemmel is észlelhető lesz a hajnali égbolton április 13. után, amint pályáján eléri a Naphoz való legkisebb közelségét.

Elter Tamás
Forrás: Live Science2026. 04. 09. 18:51
Az üstökösök a csillagos égbolt leglátványosabb jelenségei Fotó: Star Walk
A PanSTARRS üstökös az idei év egyik legizgalmasabb égbolt-megfigyelési eseményét nyújthatja, de csak azoknak, akik e nem mindennapi látványért hajlandók a napfelkelte előtt felkelni.

A  C/2025 R3 PanSTARRS április eleje óta folyamatosan fényesedik, ahogy egyre közelebb ér a Naphoz   Fotó: Dan Bartlett/Space.com

A PanSTARRS az idei év egyik legígéretesebb üstököse

A C/2025 R3 PanSTARRS üstökös jelenleg egyre jobban kifényesedik az éjszakai égbolton, izgalomba hozva az üstökösvadászokat és a csillagos ég szerelmeseit is, ahogy egyre jobban megközelíti központi csillagunkat, a Napot. 

Most a PanSTARRS ígérkezik az idei év leglátványosabb üstökösének 

azt követően, hogy a másik ígéretes jelölt, a C/2026 A1 MAPS üstökös szétesett és nagyobb részt elpárolgott, amikor mindössze 162 000 kilométerre haladt el a Naptól, megfosztva az égbolt megfigyelőit attól a lehetőségtől, hogy teljes pompájában láthassák – írja a Live Science tudományos hírportál.

A PanSTARRS várhatóan április 13 és április 20 között lesz a legfényesebb (a kép illusztráció)    Fotó: Star Walk

A C/2026 A1 MAPS az úgynevezett Kreutz-féle napégető üstökösök közé tartozik, ahhoz az üstököscsoporthoz, ami valószínűleg egy hatalmas szétrobbant kométából keletkezett. A csoporthoz tartozó üstökösöket amiatt nevezik napégetőknek, mert az excentrikus pályájuk perihéliuma extrém közelségbe viszi őket a központi csillaghoz ami igen gyakran okozza ezeknek az üstökösöknek a halálát. Ez történt az idén januárban felfedezett C/2026 A1 MAPS üstökössel is, amely közelebb került a Naphoz még a Föld–Hold közepes távolságnál is és teljesen szétesett, pedig a csillagászok úgy vélték, ha túléli a napközelséget, különösen fényes üstökössé válhat.

Az április eleji megfigyelési adatok szerint a PanSTARRS üstökös fényessége a hónap első napjaiban még körülbelül 6-os magnitúdójú volt, ami éppen a szabad szemmel való láthatóság küszöbe egy nagyon sötét és fényszmogtól mentes égbolton. Az üstökösmegfigyelési adatbázis fénygörbeadatai jelenleg azt jelzik, hogy az üstökös a következő hetekben körülbelül 4-es magnitúdójúra fényesedhet ki, tehát már szabad szemmel is jól látható lesz. 

A PanSTARR üstökösnek jelenleg folyamatosan nő a fényessége   Fotó: Space.com

Az üstökösök fényességének változása azonban rendkívül kiszámíthatatlan. 

Bár a jelenlegi előrejelzések igen biztatóak, és a PanSTARRS sokkal kisebb valószínűséggel hullik a darabjaira, mint a pórul járt C/2026 A1 MAPS üstökös, a tényleges láthatósága, illetve a fényereje nagymértékben attól függ, hogy mikéntn fog viselkedni a Naphoz közeledve.

Április közepe lesz a legideálisabb a PanSTARRS üstökös megfigyelésére

Az üstökös április 20-án éri el a perihéliumot (pályájának a Naphoz legközelebbi pontját), amikor 76,3 millió kilométerre fog elhaladni mellettünk. A központi csillagunktól számított ilyen kis távolság gyakran megnöveli az üstökös aktivitását és fényességét, mivel az üstökös felszínén lévő jég az erős sugárzó hő hatására gázzá szublimál és izzani kezd, miközben elnyeli a napsugárzást.

Az üstökösök fényes kómája és csóvája szublimálódott gázokból áll   Fotó: Unistellar

A szublimáció olyan halmazállapot változás, amelyben a szilárd halmazállapotú anyag – például az üstökösök jege – hő hatására úgy megy át közvetlenül a gőz halmazállapotba, hogy eközben folyékony halmazállapotot venne fel. Az üstökösök magját borító jég a napsugárzás hatására kezd el szublimálódni, és ennek során fényes gázfelhő, a kóma keletkezik az üstökös szilárd magja körül. A Naphoz tovább közeledve a sugárnyomás hatására alakul ki az üstökösök igen látványos és nemegyszer akár több százezer kilométerre is elnyúló csóvája.

Az üstökös ezután április 27-én lesz legközelebb a Földhöz, körülbelül 70,8 millió km távolságra. 

A PanSTARRS üstököst az északi féltekéről április közepén lehet a legjobban megfigyelni. Április 13. és 15. között a Pegazus csillagkép úgynevezett nagy négyzetének a közelében fog tartózkodni. Az üstökös ebben a konstellációban április közepén napkelte előtt egy órával lesz látható a keleti horizont felett, mielőtt még belépne a Halak (Pisces) csillagképbe. 

A PanSTARR útja, illetve helyzete áprilisban a Pegazus csillagképben   Fotó: Star Walk

Április 17-én az újhold sötét eget biztosít, ami az üstökös a perihéliumával együtt jelentősen javítja a megfigyelési körülményeket. Április 27-re azonban az üstökös részben elveszhet a nap vakító fényébe, annak ellenére, 

hogy az előzetes számítások szerint ekkor éri majd el a csúcsfényességét. 

Hogy valóban látványos objektummá válik-e, az továbbra is számos körülménytől függ, de a jelenlegi jelek elég erősen arra utalnak, hogy a PanSTARRS szép látványt fog nyújtani a hajnali égbolton, ezért is lesz érdemes figyelemmel kísérni ebben a hónapban. Egy binokulárban vagy egy kisebb csillagászati távcsőben pedig szinte biztos, hogy szép látványt fog nyújtani.

A PanSTARRS üstökös:

  • április 20-án éri el pályájának a Naphoz legközelebbi pontját, a perihéliumát,
  • a jelenlegi mérési adatok szerint folyamatosan erősödik a fényessége,
  • ezért jó eséllyel április 13. után szabad szemmel is láthatóvá válik,
  • és az északi féltekén a napfelkelte előtt egy órával a Pegazus csillagképben lesz látható.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
