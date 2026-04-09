PanSTARRS: szabad szemmel is látható különleges üstökösben gyönyörködhetünk

A PanSTARRS üstökös az idei év egyik legizgalmasabb égbolt-megfigyelési eseményét nyújthatja, de csak azoknak, akik e nem mindennapi látványért hajlandók a napfelkelte előtt felkelni.

A C/2025 R3 PanSTARRS április eleje óta folyamatosan fényesedik, ahogy egyre közelebb ér a Naphoz Fotó: Dan Bartlett/Space.com

A PanSTARRS az idei év egyik legígéretesebb üstököse

A C/2025 R3 PanSTARRS üstökös jelenleg egyre jobban kifényesedik az éjszakai égbolton, izgalomba hozva az üstökösvadászokat és a csillagos ég szerelmeseit is, ahogy egyre jobban megközelíti központi csillagunkat, a Napot.

Most a PanSTARRS ígérkezik az idei év leglátványosabb üstökösének

azt követően, hogy a másik ígéretes jelölt, a C/2026 A1 MAPS üstökös szétesett és nagyobb részt elpárolgott, amikor mindössze 162 000 kilométerre haladt el a Naptól, megfosztva az égbolt megfigyelőit attól a lehetőségtől, hogy teljes pompájában láthassák – írja a Live Science tudományos hírportál.

A PanSTARRS várhatóan április 13 és április 20 között lesz a legfényesebb (a kép illusztráció) Fotó: Star Walk

A C/2026 A1 MAPS az úgynevezett Kreutz-féle napégető üstökösök közé tartozik, ahhoz az üstököscsoporthoz, ami valószínűleg egy hatalmas szétrobbant kométából keletkezett. A csoporthoz tartozó üstökösöket amiatt nevezik napégetőknek, mert az excentrikus pályájuk perihéliuma extrém közelségbe viszi őket a központi csillaghoz ami igen gyakran okozza ezeknek az üstökösöknek a halálát. Ez történt az idén januárban felfedezett C/2026 A1 MAPS üstökössel is, amely közelebb került a Naphoz még a Föld–Hold közepes távolságnál is és teljesen szétesett, pedig a csillagászok úgy vélték, ha túléli a napközelséget, különösen fényes üstökössé válhat.

Az április eleji megfigyelési adatok szerint a PanSTARRS üstökös fényessége a hónap első napjaiban még körülbelül 6-os magnitúdójú volt, ami éppen a szabad szemmel való láthatóság küszöbe egy nagyon sötét és fényszmogtól mentes égbolton. Az üstökösmegfigyelési adatbázis fénygörbeadatai jelenleg azt jelzik, hogy az üstökös a következő hetekben körülbelül 4-es magnitúdójúra fényesedhet ki, tehát már szabad szemmel is jól látható lesz.

A PanSTARR üstökösnek jelenleg folyamatosan nő a fényessége Fotó: Space.com

Az üstökösök fényességének változása azonban rendkívül kiszámíthatatlan.

Bár a jelenlegi előrejelzések igen biztatóak, és a PanSTARRS sokkal kisebb valószínűséggel hullik a darabjaira, mint a pórul járt C/2026 A1 MAPS üstökös, a tényleges láthatósága, illetve a fényereje nagymértékben attól függ, hogy mikéntn fog viselkedni a Naphoz közeledve.