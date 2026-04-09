Veszélyes ólomszintet találtak gyermekruhákban, különösen a piros és sárga színűekben

A kutatási projektet vezető Kamila Deavers akkor kezdett érdeklődni a téma iránt, amikor kislánya szervezetében rövid ideig emelkedett ólomszintet észleltek. Az aggasztó eredményeket az Amerikai Kémiai Társaság (ACS) tavaszi ülésén mutatta be, tanulmánya folyóirati bírálat előtt áll.

„Sok cikket olvastam az ólomtartalmú ruhákról a fast fashion világában” – mondja Deavers. „És rá kellett jönnöm, hogy a legtöbb szülő nem tud a problémáról.”

Hogyan kerül ólom a ruházatba?

Korábbi kutatások már kimutatták, hogy az ólom megjelenhet a gyermekruházat fém alkatrészeiben, például cipzárokban, gombokban és patentkapcsokban, ami időnként termékvisszahívásokhoz is vezetett. A kutatás legfontosabb újdonsága, hogy az ólmot közvetlenül a szövetekben is kimutatta; ráadásul a felnőtteknek árusított termékekben szintén jelen lehet.

Deavers szerint egyes gyártók ólom(II)-acetátot használnak költséghatékony eljárásként: az ólom és az ecetsav vegyülete segít a festékeknek az anyaghoz kötődni, és megőrzi azok élénk, tartós színét. Az ólomnak való kitettség minden szinten káros. Összefüggésbe hozható viselkedési problémákkal, az agy és a központi idegrendszer károsodásával, valamint egyéb egészségügyi következményekkel. Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége a hat év alatti gyermekeket különösen veszélyeztetettnek minősíti.

„Ráadásul nem elég, hogy a gyerekek a legsebezhetőbbek az ólom hatásaival szemben; ők azok, akik a ruháikat a szájukba veszik” – mondja Cristina Avello, a kutatócsoport tagja.

Magas ólomszint a gyerekpólókban

A kutatócsoport 11 különböző színű – többek között piros, rózsaszín, narancssárga, sárga, szürke és kék – holmit tesztelt, amelyeket négy, fast fashion- és diszkontmárkákat is forgalmazó kiskereskedőtől vásároltak.

„Azt láttuk, hogy a tesztelt ruhák mindegyike meghaladta a megengedett 100 ppm ólomszintet” – mondja Priscila Espinoza, a kutatócsoport másik tagja.

A vizsgált minták között az olyan élénkebb színek, mint a piros és a sárga általában több ólmot tartalmaztak, mint a kevésbé élénk árnyalatok: a tesztelt termékek egyike sem felelt meg az amerikai biztonsági előírásoknak.