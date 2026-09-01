Galaxis: elképesztő sebességbajnokra bukkantak a Tejútrendszerben

Egy fekete lyuk művészi ábrája Fotó: Scientific American

Az S301 rendkívüli közelsége a Sagittarius A*-hoz ugyanis lehetőséget ad a fekete lyukak egyik legnehezebben meghatározható jellemzőjének, a sajátperdületnek vagy saját-impulzusmomentumnak, azaz a spinnek a megmérésére, ami nagyban elősegítheti a fekete lyukak fizikájának jobb megértését.

A spin a kvantummechanikai részecskék perdületének egyik összetevője. A másik összetevő a pályaperdület ami a klasszikus fizikából ismert perdület vagy impulzusnyomaték, azaz egy test forgási mozgásállapotát jellemző vektormennyiség kvantummechanikai megfelelője és ami a részecskék térbeli forgó mozgását jellemzi. A spin független a részecskék térbeli mozgásától, aminek a klasszikus mechanikában nincs is megfelelője.

Az S301 jelű új csillagot a GRAVITY+ együttműködés kutatási projekt fedezte fel, amely az Európai Déli Obszervatórium Nagyon Nagy Teleszkópjának (VTL) interferométerét használja a szabad szemmel láthatónál 4 milliárdszor halványabb objektumok vizsgálatára. A csillag körülbelül 50 százalékkal nagyobb mint a Nap.

A Tejútrendszer közpomti vidéke a Saggitariusban Fotó: NASA/JPL-Caltech

Először egy 2023-ban készült felvételen figyeltek fel a különleges objektumra. A csillag 8,7 éves keringési idejének, illetve a pályájának feltérképezéséhez a csillagászok két egymást követő év megfigyelési adatait kombinálták a 2017-ig visszamenőleg gyűjtött adatok összevetésével.

Ez lehet a legjobb jelölt

Az S301 egy rendkívül megnyújtott excentrikus pályán kering, amelynek a legközelebbi pontján mindössze 1,7 milliárd kilométer távolságra van a Sagittarius A*-tól, alig messzebb, mint a Szaturnusz és a Nap közötti távolság.

Ezen a távolságon a fekete lyuk forgásának következtében idővel finoman meg kellene változnia a csillag pályájának.

Az S301 pályájának éveken át tartó nyomon követésével a tudósok végül elegendő adattal fognak rendelkezni ahhoz, hgy meghatározhassák a szupermasszív fekete lyuk perdületét – mondja Stefan Gillessen.

A VLT interferométerét több éven keresztül használva fedezték fel az S301-t, amely 1,7 milliárd kilométerre találhatóa Sagittarius A*-tól Fotó: GRAVITY collaboration/ESO

A galaxis közepén fekvő szupermasszív fekete lyukhoz relatíve közel fekvő csillagok pályájának vizsgálata már hozzásegítette a tudósokat a Sagittarius A* tömegének kiszámításához, ami körülbelül 4 milliószorosa a Nap tömegének, de a spin megméréséhez ezeknél egy sokkal közelebbi csillagra volt szükség, amire most az S301 látszik a legmegfelelőbb jelöltnek.