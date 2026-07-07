Univerzum: soha nem kerültek még ennyire közel egy fekete lyuk eseményhorizontjához

Sizheng Ma, a tanulmány társszerzője, a kanadai Perimeter Elméleti Fizikai Intézet posztdoktori kutatója szerint az újonnan azonosított jel ritka betekintést nyújt abba az eseménybe, ami közvetlenül két fekete lyuk ütközése után történik.
„Amikor két fekete lyuk egyesül, hevesen megrázza a téridőt. Egy rövid pillanatra az újonnan kialakult fekete lyuk eseményhorizontjához nagyon közeli régiót egy gyors, halványuló örvény sodorja magával” – mondja a tanulmány társszerzője, akit a Live Science tudományos hírportál idéz.
Az úgynevezett közvetlen hullám, ami a gravitációs hullámjelnek az eseményhorizont szoros közelében keletkező része, e megfigyelhetetlen környék lenyomatát hordozza.
„Ezért olyan érdekes” – mondja Sizheng Ma. „Lehetővé teszi számunkra, hogy »meghallgassuk«, mi történik az eseményhorizont közelében, azaz egy olyan területen, amelyet optikai tartományban soha sem láthatunk” – fűzi hozzá a tanulmányt társszerzőként jegyző elméleti fizikus.
Amit találtunk, az nagyon meglepő volt
A tudóscsoport a GW250114 jelű fekete lyuk-összeolvadásra összpontosított, amelyet 2025. január 14-én észleltek a washington Hanfordban és a louisianai Livingstonban található két Lézerinterferométeres Gravitációs Hullám Obszervatórium (LIGO) detektorai.
„A korábbi elméleti munkánk azt jósolta, hogy a fekete lyukak összeolvadása közvetlen hullámú jelet fog produkálni az eseményhorizonthoz közeli régióból” – magyarázza Sizheng Ma.
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