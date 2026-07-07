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Univerzum: soha nem kerültek még ennyire közel egy fekete lyuk eseményhorizontjához

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Sikerült bizonyítékot találni arra, hogy egy masszív fekete lyuk ütközése során felszabaduló gravitációs hullámok az újonnan keletkező fekete lyuk széléről, az úgynevezett eseményhorizont határáról származó jeleket hordoznak. Ha a további megfigyelések is alátámasztják ezt a felfedezést, ez teljesen új módszert jelenthet ahhoz, hogy megtudhassuk, mi történik az univerzum legkülönlegesebb objektumai, a fekete lyukak közvetlen közelében méghozzá úgy, hogy közvetlenül megfigyelhetnénk őket.

Elter Tamás
Forrás: Live Science2026. 07. 07. 21:49
Felfoghatatlan az emberi ész számára, ami a fekete lyukak eseményhorizontján túl zajlik. Fotó: Medium
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 Sizheng Ma, a tanulmány társszerzője, a kanadai Perimeter Elméleti Fizikai Intézet posztdoktori kutatója szerint az újonnan azonosított jel ritka betekintést nyújt abba az eseménybe, ami közvetlenül két fekete lyuk ütközése után történik.

A fekete lyuk eseményhorizontja mögül nem szabadul ki semmilyen információ   Fotó: ESA

 „Amikor két fekete lyuk egyesül, hevesen megrázza a téridőt. Egy rövid pillanatra az újonnan kialakult fekete lyuk eseményhorizontjához nagyon közeli régiót egy gyors, halványuló örvény sodorja magával” – mondja a tanulmány társszerzője, akit a Live Science tudományos hírportál idéz. 

Az úgynevezett közvetlen hullám, ami a gravitációs hullámjelnek az eseményhorizont szoros közelében keletkező része, e megfigyelhetetlen környék lenyomatát hordozza. 

„Ezért olyan érdekes” – mondja Sizheng Ma. „Lehetővé teszi számunkra, hogy »meghallgassuk«, mi történik az eseményhorizont közelében, azaz egy olyan területen, amelyet optikai tartományban soha sem láthatunk” – fűzi hozzá a tanulmányt társszerzőként jegyző elméleti fizikus.

Amit találtunk, az nagyon meglepő volt

A tudóscsoport a GW250114 jelű fekete lyuk-összeolvadásra összpontosított, amelyet 2025. január 14-én észleltek a washington Hanfordban és a louisianai Livingstonban található két Lézerinterferométeres Gravitációs Hullám Obszervatórium (LIGO) detektorai.

 „A korábbi elméleti munkánk azt jósolta, hogy a fekete lyukak összeolvadása közvetlen hullámú jelet fog produkálni az eseményhorizonthoz közeli régióból” – magyarázza Sizheng Ma. 

Gravitációs hullámok keletkeznek két fekete lyuk összeolvadása során is  Fotó: NASA/Caltech/R. Hurt (IPAC)

„A nagy kérdés az volt, hogy ez a hatás valóban látható-e a valós adatokban” -fűzi hozzá a kutató. 

A GW250114 pontosan olyan feltételeket biztosított, amelyek az előrejelzés teszteléséhez voltak szükségesek

„Elég erős, elég tiszta és elég közel volt ahhoz az elméleti helyzethez, ahol ennek a jelnek láthatónak kellene lennie” – mondja a tanulmány társszerzője.  A nehezen megfogható jellegzetesség felkutatásához a kutatók először eltávolították a gravitációs hullámjel legjobban megértett részét, azt, amely az újonnan kialakult fekete lyuk egyesüléséből származik. 

A fekete lyuk a téridő különleges tartománya  Fotó:  MARK A. GARLICK / SHEFFIELD UNIVERSITY

Ezután megvizsgálták az így fennmaradó adatokat, hogy megállapítsák, ezek a jelek vajon csak detektorzajból állnak-e, vagy más valós fizikai információt is tartalmaznak. 

Amit találtunk, az nagyon meglepő volt” 

– mondja a Perimeter Elméleti Fizikai Intézet szaktudósa. „A megmaradt jel a várt ritmust és halványulási mintázatot követte, ami egy hullámot formált, az utolsó fekete lyuk horizontjához nagyon közeli régióban” – fűzi hozzá az elméleti fizikus. A csapat ezért arra a következtetésre jutott, hogy a megmaradt jel megfelel a korábbi elméleti tanulmányok által előre jelzett közvetlen hullám viselkedésének.

Ígéretes eszköz lehet a kvantumgravitáció és a fekete lyuk információs paradoxonjának megoldásához is

A kutatók fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy az eredményeik nem teszik lehetővé a fekete lyuk belsejének vizsgálatát, viszont egy új megfigyelési eszközt biztosítanak az eseményhorizonthoz közeli régió tanulmányozásához.

 „Úgy tűnik, hogy a gravitációs hullámadatok információkat hordoznak az újonnan kialakult fekete lyuk eseményhorizontjához nagyon közeli területről, a híres visszafordíthatatlan pont területéről” – emeli ki a tanulmány egyik jegyzőjeként a kutatásban részt vett elméleti fizikus. 

Egy egyenletesen gyorsuló részecske (P) téridő diagramja. Az E esemény kívül esik a részecske eseményhorizontján, mert E fénykúpja nem találkozik a P részecske világvonalával    Fotó: Christopher Thomas, / Wikimedia Commons

A mérések összhangban vannak azzal, hogy az eseményhorizont közelében a téridőt gyorsan magával húzza a forgó fekete lyuk, miközben a jel az intenzív gravitációs mező miatt elhalványul. „Számunkra az az izgalmas üzenet, hogy a gravitációs hullámok új módszert kínálhatnak a fekete lyuk peremének tanulmányozására valós megfigyelési adatok felhasználásával” – hangsúlyozza Sizheng Ma. 

A tudósok úgy vélik, hogy a módszer igen hasznos eszköz lehet olyan elméletek tesztelésére is, mint a kvantumgravitáció – az az elmélet, ami Einstein gravitációelméletét kívánja a kvantummechanikával egyesíteni – , vagy a fekete lyuk információs paradoxonja, az a sokat vitatott és mindeddig megfejtetlen rejtvény, hogy a fekete lyukba eső információ valóban örökre elveszik-e. 

Megválaszolatlan az információvesztés paradoxonja is  Fotó: Wikimedia Commons

Ezeket a fizikát forradalmasítható kérdéseket azonban egyelőre még nem tudják közvetlenül tesztelni. 

„Ha a kvantumhatások, vagy a standard fekete lyuk képtől való bármilyen eltérés mérhető lenyomatot hagy az eseményhorizont vidékén, akkor a közvetlen hullámok elvileg segíthetnek nekünk megválaszolni e kérdéseket a jövőben” – mondja a tanulmány társzerzője.

További megfigyelések igazolhatják a felfedezés nagy jelentőségét

A kutatók azonban egyelőre még óvatosságra intenek, mivel a felfedezés egyetlen gravitációs hullám eseményen alapul. Bár a GW250114 gravitációs hullám kivételesen kedvező feltételeket teremtett a teszt elvégzésére, de sokkal erősebb bizonyítékokra csak akkor lehet számítani, ha hasonló jeleket azonosítanak más nagyobb számú fekete lyuk egyesülésnél is. 

A James Webb űrtávcső felvétele egy szupermasszív fekete lyuk környezetéről  Fotó: NASA/ESA/CSA

Noha a jelenlegi modellek lefedik a jelenség fizika lényegét, de továbbra is leegyszerűsítettek, ezért a fekete lyukak egyesülésének realisztikusabb leírására lesz szükség. 

Ahogy a gravitációs hullám-megfigyelő állomások folyamatosan fejlődnek és egyre több összeolvadást észlelnek, a kutatók azt remélik, hogy a közeli jövőben kideríthetővé válik, vajon a közvetlen hullámok a fekete lyukak ütközéseinek univerzális jellemzői-e.

Új lehetőségekete kínál a felfedezésa fekete lyukak tanulmányozásához  Fotó: NASA/D. Berry

 „Ha a minta ismételten megjelenik az általános relativitáselmélet által jósolt módon, akkor a közvetlen hullámok új módszert jelenthetnek a fekete lyukak eseményhorizontjainak, vagy a hozzájuk nagyon közeli régiók tanulmányozására, valamint Einstein elméletének tesztelésére az univerzum egyik legszélsőségesebb környezetében” – hangsúlyozza Sizheng Ma.

Az általános relativitáselmélet szerint a gravitációs tér változásai nem hatnak azonnal mint a newtoni égi mechanikában, hanem a turbulencia fénysebességgel terjed. Az einsteini elmélet alapján ezért minden gyorsuló tömegből álló rendszer, mint például a kettőscsillagok rendszerei, gravitációs hullámokat keltenek.

Ha a jövőbeli megfigyelések megerősítik a kutatócsoport eredményeit, a tudósok talán elnyerték azt, amit évtizedek óta keresnek: egy közvetlen megfigyelési ablakot a fekete lyuk alig ismert és rejtélyes peremvidékére.

A Nature tudományos folyóiratban 2026. június 24-én megjelent tanulmány teljes terjedelemben angol nyelven itt olvasható el.

Az új kutatás során a tudósok:

  • a GW250114 jelű és még tavaly detektált gravitációs hullámot vizsgálták,
  • és az elemzésük során egy olyan finom jelre bukkantak, amit az elmélet már korábban megjósolt,
  • és amelyről bebizonyosodott, hogy egy olyan úgynevezett közvetlen jel,
  • ami az összeolvadó fekete lyuk eseményhorizontjának közvetlen közelében keletkezett,
  • és ezáltal információkat tartalmaz egy olyan kozmikus régióról, amit nem lehet hagyományos módon megfigyelni.


 


 

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