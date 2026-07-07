Univerzum: soha nem kerültek még ennyire közel egy fekete lyuk eseményhorizontjához

Sizheng Ma, a tanulmány társszerzője, a kanadai Perimeter Elméleti Fizikai Intézet posztdoktori kutatója szerint az újonnan azonosított jel ritka betekintést nyújt abba az eseménybe, ami közvetlenül két fekete lyuk ütközése után történik.

A fekete lyuk eseményhorizontja mögül nem szabadul ki semmilyen információ Fotó: ESA

„Amikor két fekete lyuk egyesül, hevesen megrázza a téridőt. Egy rövid pillanatra az újonnan kialakult fekete lyuk eseményhorizontjához nagyon közeli régiót egy gyors, halványuló örvény sodorja magával” – mondja a tanulmány társszerzője, akit a Live Science tudományos hírportál idéz.

Az úgynevezett közvetlen hullám, ami a gravitációs hullámjelnek az eseményhorizont szoros közelében keletkező része, e megfigyelhetetlen környék lenyomatát hordozza.

„Ezért olyan érdekes” – mondja Sizheng Ma. „Lehetővé teszi számunkra, hogy »meghallgassuk«, mi történik az eseményhorizont közelében, azaz egy olyan területen, amelyet optikai tartományban soha sem láthatunk” – fűzi hozzá a tanulmányt társszerzőként jegyző elméleti fizikus.

Amit találtunk, az nagyon meglepő volt

A tudóscsoport a GW250114 jelű fekete lyuk-összeolvadásra összpontosított, amelyet 2025. január 14-én észleltek a washington Hanfordban és a louisianai Livingstonban található két Lézerinterferométeres Gravitációs Hullám Obszervatórium (LIGO) detektorai.

„A korábbi elméleti munkánk azt jósolta, hogy a fekete lyukak összeolvadása közvetlen hullámú jelet fog produkálni az eseményhorizonthoz közeli régióból” – magyarázza Sizheng Ma.