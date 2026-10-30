Károlyi forradalma kezdte el kikövezni a Trianonhoz vezető utat

Jászi Oszkár, a polgári radikálisok vezetője Fotó: Wikipedia

A testület egyben ellenkormánynak nyilvánítva magát és felállította a Katona-, a Diák-, illetve Munkástanácsot is. Ám az uralkodó, IV. Károly király ekkor még nem volt hajlandó a magát ellenkormánnyá nyilvánító Nemzeti Tanács vezetőjét, Károlyi Mihályt miniszterelnökké kinevezni, mert nem bízott a „vörös grófban”.

IV. Károly király koronázási díszben Fotó: Wikipedia

A Monarchia felbomlását azonban IV. Károly reformkísérletei sem tudták megakadályozni; október 28-án kikiáltották a Csehszlovák Köztársaságot – amihez a Szlovák Nemzeti Tanács is csatlakozott-, október 29-én Zágrábban pedig Horvátország függetlenségét és a Délszláv Államszövetséghez való csatlakozását deklarálták.

Elszabadulnak az indulatok Budapest utcáin

A csehszlovák és a horvátországi események hatására Károlyi gróf önálló törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentben Magyarország függetlenségének kikiáltására.

Károlyi mindent elkövetett, hogy rábírja IV. Károlyt miniszterelnökké való kinevezésére,

de a király továbbra sem bízott meg a túlbuzgó grófban, hiszen a Nemzeti Tanács 12 pontja elvetette perszonáluniót. Ezért elhárította Károlyi Mihály ismételt próbálkozásait.

IV. Károly eleinte elutasította Károlyi kormányfői kinevezését Fotó: Wikimedia Commons

IV. Károly a Habsburgok magyar, nádori ágának fejét, József Ágost főherceget bízta meg azzal, hogy homo regiusként képviselje az uralkodót a kormányalakítási tárgyalásokon.

József főherceg, aki tábornagyként az olasz front egyik sikeres harctéri parancsnoka volt, pontosan felismerte, hogy az országnak ebben a válságos helyzetében olyan miniszterelnökre van szüksége, aki biztos kézzel tud irányítani, valamint képes megőrizni az olasz frontról hazatérő honvédalakulatok intaktságát is.