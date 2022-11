A padovai fegyverszünet, 1918. november 3.

Weber kérdésére Badoglio kijelentette, a többi frontszakasz esetében az országhatárokra kell visszavonni a Monarchia csapatait. A fegyverszüneti egyezmény katonai rendelkezéseinek 3. pontja szerint „a háború kezdete óta Ausztria–Magyarország által megszállott minden terület kiürítése és az osztrák–magyar haderőknek a szövetséges erők hadsereg-parancsnoksága által a különböző arcvonalakon megállapított határidón belül történő visszavonása (...)”

Amennyiben Versailles-ban Magyarország részleges megszállását határozta volna el az antant, úgy azt belefoglalták volna az egyezménybe, így viszont hazánk esetében is az országhatárok jelentették a demarkációs vonalat. Weber azt is megkérdezte, hogy az olaszokkal kötendő szerződés mellett a Monarchiának a Balkán, Románia és Ukrajna esetében másokkal is kell-e megállapodást kötnie, amire Badoglio azt válaszolta, nem, mert a szerződés az összes frontszakaszra érvényes, másutt nem is fogadnának osztrák–magyar küldöttséget.

A fentieket november 2-án Weber rádiótáviratban jelentette a Badenben székelő hadseregfőparancsnokságnak (Armeeoberkommando, a továbbiakban: AOK): „Az olasz hadsereg-főparancsnokságnak e pillanatban vett közlése szerint az olasz vezérkar főnöke, Diaz, az entente és társult hatalmaktól megbízást kapott, hogy Ausztria–Magyarország összes harcvonalain a fegyverszünetet megkösse. A vezérkar közlése folytán így esetleges osztrák–magyar fegyverszüneti bizottságokat a Balkánon vagy a román fronton nem fogadnának. Az itt kötött fegyverszünet tehát Ausztria–Magyarország összes frontjaira kihatással bírna.”

A fegyverszüneti szerződés szövegét, a feltételek elfogadását és annak aláírását november 3-án 15 órakor az AOK Budapestre is megtáviratozta.

A magyar hadügyminisztérium az alábbi széljegyzettel látta el az egyik iratot: „A fegyverszüneti határozványok, mint különkiadás hozandó a sajtó által nyilvánosságra. Ezen különkiadásnak a fegyverszüneti határozványok képezzék a magvát. Fel kell hívni a figyelmet a fegyverszünet egyes pontjaira, így pl. Isztria, Dalmácia, Dél-Tirol megszállására. Feltűnő ezzel szemben, – dacára, hogy a fegyverszünet osztrák részről köttetett meg – Magyarország területi integritásának megóvása. Ezen kedvező körülmény a magyar kormány azon álláspontjának köszönhető, hogy a teljes fegyverletétel alapján áll. Számolni kell azonban azzal, hogy egyes vasúti gócpontok megszállatnak, ennek azonban tisztán stratégiai jelentősége és átmeneti jellege van.”

A Badenben tartózkodó dormándi Dormándy Henrik vezérőrnagy – akinek feladata volt, hogy mielőbb minél több magyar katona hazaszállítását érje el – november 3-i táviratában jelentette Budapestre, hogy felfogtak egy, a románokhoz címzett táviratot, amely szerint az Egyesült Államok érvényesnek tekinti az 1916-os bukaresti titkos szerződést és az antant „Magyarország területének majdnem a felét, egész Erdélyt, az Alföldnek Vásárosnamény–Debrecen–Gyoma–Orosháza vonalig eső részét és az egész Bánságot akarta az oláhok kezére juttatni.

Ezeknek mind tudatában volt a Károlyi-kormány és mégis hajtva hiúsága és határtalan könnyelműsége s vakmerő elbizakodottsága által, vesztébe vitte az országot azáltal, hogy minden áron arra törekedett, hogy az entente vezető embereivel mielőbb közvetlen érintkezésbe juthasson. Tudnia kellett az előzmények után, hogy a mai kisentente-tal való bármilyen érintkezése csakis Magyarország romlására kell, hogy vezessen.

Tudnia kellett arról a váltóról, melyen jótállóként az entente szerepelt, elfogadóul pedig Magyarországot akarják belekényszeríteni. És ahelyett, hogy a háború erőszakos befejezése után leszámolás céljából bemutatott hamis váltót visszautasította volna, illetve a páduai fegyverszüneti szerződéshez ragaszkodott volna, maga kereste a hamis váltó tulajdonosaival való lealázó egyezkedést biztos tudatában annak, hogy semmi ereje sem lesz elleneivel szemben fellépni, mert »katonát többé látni nem akaró« hadügyminiszterével a hadsereget felbomlasztotta és elzüllesztette.”

Az AOK-hoz november 4-én megérkezett fegyverszüneti szerződés végrehajtási határozataiban az szerepelt, hogy a délnyugati fronton november 19-én 15 óráig kell a demarkációs vonal mögé vonulnia az osztrák–magyar hadseregnek. Rendelkezett arról is, hogy a hadianyag átadásának tekintetében az egyes magasabb antantparancsnokok döntenek, másról nem.

Magyarán szólva Louis-Felix Franchet d’Esperey marsall, a balkáni fronton lévő antanterők parancsnoka is csak ebben határozhatott, arról viszont nem, hogy új demarkációs vonalat állapítson meg, mint ahogy ez Belgrádban történt. Ugyanezen a napon Badenből a következő radiogram érkezett az olasz hadseregfőparancsnokságra: „A magyar kormány Weber gy.[alogsági] tábornokot nem ismeri el a fegyverszüneti tárgyalások közös megbízottjaként, miután ő Felsége elismerte Magyarország függetlenségét. Csak a viszonyok súlya alatt, és nehogy a maga okozta késleltetés a fegyverszüneti tárgyalások lezárását befolyásolja, adja a beleegyezését a magyar kormány ahhoz, hogy Weber gy. tábornok Magyarország érdekeit is képviselje.”