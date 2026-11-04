Hetven éve pusztító szovjet forgószél sodorta el Magyarország szabadságát

Hruscsov még Magyarország elengedésének a gondolatával is eljátszott Fotó: Wikimedia Commons/TASS

Az Iránytű hadművelet kudarcán felháborodott keményvonalasok, mindenek előtt Georgij Zsukov marsall, honvédelmi miniszter, Kliment Vorosilov marsall és Nyikolaj Bulganyin, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke Hruscsov felvetésére reagálva a magyar „fasisztákkal” szembeni leghatározottabb katonai fellépést követelték a plénum előtt.

A keményvonalasok egyik hangadója, Nyikolaj A. Bulganyin Fotó: Wikimedia Commons/Mil.ru

Ám még az újabb fegyveres invázió elrendelését megelőzően Hruscsov bizonyosságot akart szerezni arról, hogy a Szovjetuniónak nem kell a nyugati nagyhatalmak beavatkozásától tartania abban az esetben, ha megtámadja Magyarországot.

Egy nappal a szuezi válság kirobbanása után, október 30-án Hruscsov meg is kapta a számára megnyugtató választ; Eisenhower elnök, Bohlen, az Egyesült Államok moszkvai nagykövete útján ugyanis bizalmasan tudatta a szovjet vezetéssel, hogy Washington változatlanul érvényesnek tekinti a jaltai befolyási övezeteket, azaz nem kíván fegyveresen beavatkozni a szovjet érdekszféra határain belüli konfliktusokba.

Hruscsov és Eisenhower feleségeik társaságában, Washingtonban Fotó: Wikimedia Commons/Associated Press

Hruscsov a magyarországi „ellenforradalom” leveréséhez megkapta legfőbb szövetségese, a kínai kommunista pártfőtitkár, Mao Ce-tung támogatását, továbbá Joszip Broz Tito jugoszláv államelnök és pártvezető beleegyezését is.

A Politbüro október 31-én megtartott újabb rendkívüli ülésén így már egyhangú határozat született az újabb magyarországi szovjet hadművelet megindításáról.

Hruscsov Tito jugoszláv pártvezető véleményét is kikérte Fotó: Wikimedia Commons

Még a szavazás előtt a tanácskozásra aligha véletlenül meghívott Georgij Zsukov marsall, a Szovjetunió honvédelmi minisztere így értékelte a helyzetet:

Határozott cselekvésre van szükség. Elkapni az összes gazembert! Lefegyverezni az ellenforradalmat!

A kocka pedig az SZKP elnökségének a fegyveres intervenciót megszavazó döntésével végleg el lett vetve.