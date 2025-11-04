1956. november 4. a forradalom leverése- esélyünk sem volt

Forgószél hadművelet – így hívták a szovjet katonai hadműveletet, amelyről már 1956. október 31-én döntöttek és a forradalom leverését célozta.

1956: a forradalom leverése

1956 szimbólummá vált

Sajnos sikerrel. A szovjetek tankjaikkal megszállták hazánkat és leverték a magyar forradalmat. Hiába bíztak a magyar szabadságharcosok a Nyugat közbeavatkozásában, a felmentő csapatok megérkezésében, az nem következett be.

Az USA-nak nem volt érdeke, hogy Magyarország kiváljon a keleti tömbből.

Felmerül a kérdés, hogy volt-e valódi esély arra, hogy Magyarország független, szabad és demokratikus állammá váljon. Azok, akik ebben reménykedtek, azzal érveltek, hogy 1955-ben a Szovjetunió kivonta csapatait a szomszédos Ausztriából, amely ezt követően semleges ország lett. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy bár a szovjet csapatok már 1944 óta „ideiglenesen” hazánkban tartózkodtak, ennek nem volt hivatalos nemzetközi jogi alapja. Ez csak a forradalom leverését követően, a Varsói Szerződés rendelkezései között nyert jogi formát. És 1991-ig, a szovjet csapatok végső kivonásáig ez lett a realitás: a magyaroknak úgy kellett élniük, hogy szovjet csapatok állomásoztak hazánkban.

A Forgószél hadművelet Forrás: Wikipedia

A döntés a Kremlben született

A szovjet pártvezetés már 1956. október 31-én meghozta a döntést a magyar forradalom fegyveres leveréséről. A Döntés a Kremlben című könyv szerint Kádár Jánost titokban Moszkvába szállították, ahol választás elé állították: ha hajlandó az 1956-os eseményeket ellenforradalomként értelmezni, megkapja a párt első titkári tisztségét. Amennyiben ezt visszautasította volna, a szovjeteknek már volt másik jelöltjük is – Münnich Ferenc, aki szintén Moszkvában tartózkodott.

Kádár végül vállalta a megtorló és a rend helyreállítójának szerepét.

Bár a hivatalos propaganda szerint kormánya Szolnokon alakult meg, valójában Kádár a szovjet tankokkal együtt tért vissza Budapestre. 1956 novemberében a sztrájkoló munkások és a munkástanácsok is a Kádár-kormány ellen voltak, a forradalmat pedig csak véres megtorlással sikerült elfojtani.