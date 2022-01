Szégyenlistán a BBC és Németország

Ezt is megértük. Harmadik helyre került a BBC a globális antiszemitizmus top 10-es listáján. Csupán Irán és a Hamász előzi meg a szégyenrangsorban az egykor (állítólag) kiegyensúlyozott brit tévékanálist. A rangsort fölállító Simon Wiesenthal Központ vezetője, Marvin Hier rabbi azzal indokolta a BBC előkelő helyezését, hogy az elmúlt években számos antiszemita incidensben bűnös volt, és ha „egy globálisan elismert szervezet megengedi, hogy az antiszemitizmus beférkőzzön a híradásaiba, akkor az egész még alattomosabbá és veszélyesebbé válik”. Példaként említett egy londoni esetet, mikor egy zsidókkal teli busz mellett férfiak egy csoportja náci módon karlendített, majd azt skandálták: „Szabadságot Palesztinának!” A BBC ezután azzal próbálta megmagyarázni a történteket, hogy a busz egyik utasa szidalmazta a muszlimokat. Ugyanakkor hangfelvételek bizonyították, hogy ilyesmi nem történt. A BBC a fake news lelepleződése után sem kért bocsánatot, nem közölt helyreigazítást.

Marvin Hier rabbi szerint olyan is előfordult, hogy a BBC egyik volt újságírója a Twitteren azt írta: „Hitlernek igaza volt.” Eközben rendszeresen és összevissza hazudoznak Izraelről. Egy ízben a BBC producere azt állította, hogy egy izraeli telepes megpróbált elgázolni egy palesztint, holott a valóságban azért vesztette el irányítását a jármű fölött és hajtott föl a járdára, mert palesztinok próbálták őt meglincselni. És így tovább.

Persze nem túl meglepő a BBC „sikere”. Rég volt, hogy a közszolgálatiság etalonjának tartották, mára viszont fölzárkózott a CNN mellé, és falkában uszít azon országok ellen, amelyek valamilyen téren kilógnak a fősodorból, nem viselkednek engedelmes gyarmatként, és próbálják megőrizni nemzeti önazonosságukat, kultúrájukat, józan eszüket a multikulti és a genderőrület korában. Izrael mellett rólunk, magyarokról is szakmányban hazudozik a BBC. Szijjártó Péter külügyminiszter időnként interjút ad nekik: olyankor tényekkel, érvekkel próbálja elmagyarázni – mint pedellus a hülye gyereknek –, hogy Magyarország bizony szabad, demokratikus ország, ahol sokszínű a sajtó. De hiába. A riporternek egyik fülén be, másikon ki. Pedig nem nálunk börtönzik be az újságírókat, hanem épp a BBC hazájában. (Emlékezetes: 2018-ban Tommy Robinsont azért zárták rács mögé, mert egy szexuális bűncselekményeket elkövető migránsbanda peréről tudósított.)

A nyugati fősodratú sajtóban egy ideje nemcsak Magyarország, hanem Izrael is fekete bárány. Rájuk is megadták a kilövési engedélyt. Tudniillik a Nyugatra betelepített több tíz millió muszlim szavazata többet hoz a konyhára, mint pár százezer zsidóé. Ez az új kotta. Így hát nem meglepő, ha Nyugaton a fősodratú baloldali sajtó által gerjesztett antiszemita közhangulat meg a migráns bűnbandák mindennapos terrorja elől egyre többen alijáznak Izraelbe.

A Simon Wiesenthal Központ szégyenlistáján az előkelő hetedik helyre kapaszkodott föl Németország. Ami persze szintén nem meglepő.

És nem az ismert történelmi hagyományok okán nem meglepő, hanem mert 2015 óta milliószámra hurcolják be magukhoz a zsidók esküdt ellenségeit. És a demográfiai görbék tanúsága szerint hamarosan ezek az újnémetek lesznek „Németország”. Sigmount Königsberg, a berlini zsidó közösség antiszemitizmusügyi megbízottja arról számolt be, hogy tavaly a német fővárosban több mint ezer antiszemita támadás történt (vagyis naponta három!).

Eközben egész Németországban 2275 ilyen esetet jegyeztek föl 2020-ban. A Wiesenthal-központ jelentése külön kitér egy bizonyos Michael Blume-ra, aki Baden-Württemberg tartomány antiszemitaügyi megbízottjaként zsidó- és Izrael-ellenes bejegyzéseket, összeesküvés-elméleteket lájkolt a közösségi médiában. Tehát ahelyett, hogy harcolna a gyűlölet-bűncselekmények ellen (amiért a fizetését kapja), maga is bátorítja azokat. A jelentés megemlíti a német közszolgálati Deutsche Welle súlyos antiszemita botrányát is.

Mint kiderült, a csatorna arab részlegének több munkatársa antiszemita megjegyzéseket tett, illetve antiszemita szervezetekkel állt kapcsolatban.

Kapcsolódó hír, hogy 2019-ben a német antiszemitizmus elleni kormánybiztos közölte: testi épsége érdekében senkinek sem javasolja kipa viselését az utcán. Talán ennyiből is érzékelhető az alakuló régi-új közhangulat Németországban.

Egyébként ez ugyanaz a Deutsche Welle, amely márciusban Magyarországot nácizó propagandaműsort sugárzott. Abban arról hazudoztak, hogy a budai Vár és a Kossuth tér eredeti pompában való helyreállítása valójában fasiszta restauráció, és hogy a magyar zsidók mindennapos rettegésben élnek. A riportnak látszó fekáliában fölbukkant V. Naszályi Márta, az I. kerület párbeszédes polgármestere és Ungváry Krisztián baloldali történész (illetőleg náciegyenruha-gyűjtő), akik a mikrofonhoz közel hajolva, suttogva hazudoztak összevissza – gondolom, azért így, nehogy Orbán meghallja és elvitesse őket.

Tehát az a BBC és a Deutsche Welle nácizza és oktatja évek óta emberi jogokra Magyarországot, akiknek papírjuk van róla, hogy antiszemita gyűlöletkeltést folytatnak. Hogy nem sül le a képükről a bőr!

Vagyunk még páran, akik emlékszünk rá: a magyarországi baloldal a módszerváltozás utáni két évtizedben azzal az aljas hazugsággal próbált szavazatokat gyűjteni, hogy napi szinten antiszemitizmussal vádolta meg a jobbközép politikai erőket. Előbb az MDF-et, majd 1998 után a Fideszt. Módszerük egyszerű volt és átlátszó: a legártatlanabb szavakba, mondatokba is belemagyarázni, hogy azok valójában zsidóellenesek, „a legrosszabb vészkorszakot idézik”. Továbbá olyan szélsőséges figurákat próbáltak rátolni a polgári erőkre, akikről aztán rendre bebizonyosodott: családi hátterük révén a baloldalhoz köthetők. Miként 2005-ben éppen a Magyar Nemzet derítette ki az akkori ügyeletes főnáciról, Bácsfi Dianáról, hogy apja a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat őrnagya volt.

Mára az is nyilvánvalóvá vált, hogy a legsúlyosabb magyarországi antiszemiták egytől egyig a baloldal soraiban találhatók. Jakab Péter Jobbik-elnök közvetlen munkatársa, Hajnády Kristóf az auschwitzi haláltáborban mutatta a győzelem jelét. Farkas Péter Barnabás, Ózd akkori jobbikos alpolgármestere egy lengyel holokausztmúzeumban karlendített. A szintén jobbikos Kulcsár Gergely összeköpködte a Dunába lőtt magyar zsidóknak emléket állító cipőszobrokat. A Szemkilövető által támogatott szegedi jobbikos képviselőjelölt, Tóth Péter szerint „a zsidók jelentik a világ egyik – ha nem a – legfőbb problémáját”. A szerencsi időközi választáson a baloldal egy judapestező, tetűcsúszdásozó jelöltet, Bíró Lászlót indította. És a többi.

Összenő, ami összetartozik.

Borítókép: Ultraortodox zsidó hívők imádkoznak a Siratófalnál Jeruzsálem óvárosában 2021. március 29-én (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)