Európa elvesztése (1. rész)

Semmilyen mentség nincs a bűncselekményekre

A történtek politikai viták kereszttüzébe kerültek. »Arról szó sem lehet, hogy ha tizenöt éves vagy és a szüleid bevándorlók, jogod van nagyobb zajt csapni, mint valaki másnak« – mondta Matteo Salvini. – Ezek külföldi gyerekbandák, nem érdekel, hogy az első, a második vagy a tizenharmadik generációból valók« – tette hozzá, és azt javasolja, hogy bizonyos bűncselekmények esetén csökkentsék a büntethetőség korhatárát. »Tudják, hogy nem kockáztatnak semmit, mert kiskorúak. Úgy gondolom, bizonyos bűncselekményeknél a büntethetőség küszöbét csökkenteni kell« – összegezte mondandóját, hozzátéve, hogy »egy év katonai szolgálat sem ártana nekik«.

Tiszta és világos Veneto elnökének, az Északi Liga tagjának, Luca Zaiának véleménye is. »Ez pusztító volt, ezek bűncselekmények voltak, amelyeket „ha” és „de” kezdetű mondatok nélkül szigorúan meg kell büntetni. Mindezt semmivel sem lehet igazolni és semmivel sem lehet mentegetni vagy magyarázni« – tette hozzá.”

Eddig az olasz sajtó beszámolója.

A további beszámolókból kiderül, hogy eddig öt olasz lány tett feljelentést a vonaton történt szexuális zaklatások miatt, de további áldozatok is lehetnek, az ő jelentkezésüket még várják a hatóságok. Talán mondanunk sem kell, a molesztált, megalázott lányok mindegyike fehér bőrű. Négy nappal az eset után érkezett a hír, hogy Lignano Sabbiadoróban, az egyik legfelkapottabb észak-adriai üdülőhelyen a kora reggeli órákban riasztották a rendőröket, mivel egy 19 éves, Udinében élő tunéziai migráns erőszakoskodott egy fiatalkorú olasz lánnyal. A migránst letartóztatták. (Legalább…)

Mindezek után ismét tegyük fel a kérdést, amire soha nem kapunk majd választ: Miért akarják Afrikává változtatni a mi világunkat azok, akik ide „menekülnek” hozzánk, Európába, mert odahaza (állítólag) veszélyben van az életük, és/vagy odahaza már nem adottak a feltételek az emberi élethez?

És ha ezt a kérdést feltettük, kérdezzük meg azt is, vajon mi, európaiak miért és meddig tűrjük még ezt a ránk szabaduló emberlöcsedéket, amelyik, egyre nyilvánvalóbban, a világunk és az életünk elpusztítására tör?

Európa nyugati fele meddig fog jobban félni a beteg és velejéig megrothadt sajtójának meg NGO-inak véleménydiktatúrájától és életmódterrorjától, mint a világukra és életükre törő hordáktól?

Válogatós szolidaritás

És üzenjünk a Mérce szépelgőjének is: ha van gyermeke, főleg lánya, vajon odaengedné ezek közé? Mert ha nem, akkor bizony ő is válogat a migránsok között, akkor bizony az ő szolidaritása is válogatós. Ha pedig igen, akkor szólni kell a gyámhivatalnak, és el kell tőle venni azt a szerencsétlen gyermeket, mert nyilvánvaló, hogy gondviselője tökéletesen alkalmatlan a gondviselésre. Nincs harmadik lehetőség.

S Európa előtt sincs több lehetőség. Vagy visszatalál régi önmagához, identitásához, gyökereihez, hagyományaihoz, antik, zsidó és keresztény kultúrájához, vagy elpusztul.

Amikor Zeusz bika képében elrabolta a szépséges Európát, az volt az utolsó tolerálható erőszaktétel. S nem azért, mert az fehér erőszaktétel volt. Hanem mert mítosz. S az afrikai erőszaktétel sem azért elviselhetetlen és kiirtandó, mert fekete. Hanem azért, mert valóság.

„Ez Afrika, Peschiera meghódítására jöttünk!” – ordított a horda ott, a Garda-tónál. De tévedtek. Ez nem Afrika. És már éledezik az öntudat abban a generációban, amelyik a jólétben elhülyült és eltunyult szüleivel ellentétben nem fogja eltűrni a hordákat Európában. Hanem rendet fog tenni. Ha pedig tévednék, és nem lesz rendrakás, akkor tényleg Afrikát csináltok majd Európából. És akkor fogtok rádöbbenni, hogy kár volt. De már késő lesz. Mert majd abba fogtok belepusztulni. Saját magatokba. És kérdezhetitek önmagatoktól, nyomorultak, a mi legfőbb kérdésünket: Hát ezért jöttetek ide?

Borítókép: Illusztráció. Bevándorlók tartózkodási engedélyre várnak a nápolyi rendőrkapitányság bevándorlási hivatala előtt 2017. május 31-én (Fotó: MTI/EPA/Ciro Fusco)