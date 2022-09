Születések – akkor és most

A termékenységi ráta 27 százalékkal nőtt, a házasságkötések száma megduplázódott, a válások száma negyedével csökkent, az abortuszok száma pedig csaknem felére esett vissza. 2010 óta a nemzeti kormány ugyanis következetes, kiszámítható és egyre szélesebb családtámogatási rendszert működtet, amelyet a mostani háborús válság ellenére is megvéd és biztosít a gyermeket vállalóknak.

Persze ez nem jelenti azt, hogy ne volna még tennivaló. A születések számának további növekedése nemzetünk fennmaradásának, a népességfogyás megállításának egyik kulcskérdése. Azt gondolom, hogy van még tartalék.

Célzott módon és eszközökkel a gyermekvállalási kedv tovább növelhető, különösen a harminc év alatti korosztályban. Fontos terület a meddőségi kezelések fejlesztése is, hiszen ma már minden ötödik párt érinti ez a probléma. És ne feledkezzünk meg a határon túl, külhonban élő magyar családokról sem, hiszen az ő gyermekeik ugyanúgy a magyarok közösségét gyarapítják, s jó lenne, ha közülük még többen megkapnák a magyar állampolgárságot.

A hazavándorló magyarok is fontos demográfiai többletet jelentenek, és ebből a szempontból előremutató, hogy immár négy éve többen jönnek haza, mint ahányan elmennek Magyarországról, ezzel is mérsékelve a gyermekvállalási korban lévő nők létszámcsökkenését. A visszavándorló 15–49 éves nők átlagosan harmadával csökkentették a gyermekvállalási korú nők magyarországi deficitjét. A vonatkozó kutatások egyértelműen mutatják, hogy a magyar fiatalok továbbra is átlagosan több mint két gyermeket terveznek.