Így írnak ők

Kezdem megfejteni, miért nevezik Párbeszédnek azt a mérhetetlen támogatottsággal bíró egyletet, aminek kirakatembere a hiperpasszív angol tudásáról is elhíresült Karácsony Gergely főpolgármester. A nevükkel szimbolikusan is jelezni akarták, hogy ők a szavak emberei, nem az írásé, a beszélt nyelvben ugyanis nem lehet helyesírási hibát elkövetni. Például olyan, az általános iskola alsó tagozatában is szekundáért kiáltó kínos bakikat, amilyeneket Berki Sándor, a Párbeszéd országgyűlési képviselője vétett a közösségi oldalán.

A förtelmes ortográfiával készült bejegyzésével ráadásul az úgynevezett Tudásmenet az oktatásért elevezésű akciót igyekezett népszerűsíteni a baloldali politikus. Talán a legjobb lesz szó szerint idéznem a posztot: „A tudásmenete ma is folytatódik, Gyöngyös - Hatvan távon. Ez nagyából 25 km, ha teheted csatlakoz te is, ezzel is támogatva az ügyet és a részt vevőket! Természetesen ma is, én is csatlakozom a menethez.” Nem várom el minden politikustól, hogy hibátlan legyen a helyesírása – azaz elvárnám, de a mai baloldal már olyan szellemi mélységekbe szállt alá, hogy a „csatlakozik” ige felszólító módban, jelen időben, egyes szám második személyben, általános ragozással egy z-vel írva vagy a „nagyjából” j nélkül szinte szóra sem érdemes. Itt azonban a magukat tudással felvértezetteknek nevező tanárok menetelnek a jobb oktatásért, tehát elvárható lenne, hogy a velük masírozó politikusok is képesek legyenek helyesen leírni három rövid magyar mondatot.

De véletlenül sem szeretnék igazságtalannak tűnni Berki úrral szemben, ezért felidézek egy hasonló gyöngyszemet a baloldalról. Nem is kellett messzire menni, hiszen szintén a Párbeszéd parlamenti képviselőjének, Jámbor Andrásnak a nevéhez fűződik egy vélhetően rekorddöntés, ugyanis még Karácsony Gergely tanácsadójaként, 2021 tavaszán egy Facebook-posztjában két mondatban 11 hibát sikerült vétenie. Ezek között volt néhány, a véletlennek is betudható elütés, de a többségük olyan szarvashiba, mint az „által” két l betűvel vagy az Országgyűlés rövid ü-vel. Az már csak hab a tortán, hogy Jámbor korábban újságíróként dolgozott, alapítója és főszerkesztője volt a Mérce nevű balliberális internetes portálnak.

A sort nem folytatom, megtették ezt korábban a kollégáim, azt viszont kíváncsian várom, hogy Bödőcs Tibor humorista két „lekváros büdös sajtos” poén között mikor szentel egy geget a baloldal eme szellemóriásainak. Csak úgy, a vicc kedvéért.

Borítókép: Berki Sándor a Tudásmenet az oktatásért című eseményen (Forrás: Facebook)