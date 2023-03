Őze Lajos boldogsága

Ugyanazon a helyen, ahol mindig bandáztunk, a vászon előtti első sorban üldögélt Őze is, aki két tojást lopott el az otthoni készletből, így titokban belopózhatott a háború utáni években. És tudom, hogy Őze Lajos ugyanabban a tóban fogott pontyot, ahol később én, hogy ugyanabba a középiskolába járt, ahova oly sok ismerősöm. Hogy öt évvel idősebb apámmal talán ismerték egymást, ki tudja, ahogyan múlott a dadogás, talán egyszer átszóltak egymásnak a fodrásznál, vagy közös tanáruk, cimborájuk, csajuk volt, mit tudom én, bármi előfordulhat Szentesen, mint tudjuk.

Hallgatom Őzét filmben, hangfelvételen, tudom és érzem, hogy a kenyér vagy az ember szót ő sem tudja, akarja közönséges e-vel kiejteni, ahogyan én sem, mert ahol zárt e-nek kell lennie, nyomatékul ott is szokott lenni Szentesen.

Őze Lajos emlékét, ahogyan apámét és mind-mind a régiekét, már régen betemette az idő. Ma azonban a szentesi filmszínház Őze Lajos nevét viseli. Jó látni a feliratot, amikor olykor elhaladok mellette. Mégis örökké arra gondolok, szentesiként, újságíróként, emberként egyaránt, vajon szerette-e a szülőföldjét Őze Lajos? Nem önigazolásképpen, nem a szokásos, bevett szentesi patriotizmus miatt kérdezem, dehogy. Egyszerűen csak fel akarok csippenteni néhány kipottyantott darabkát a titkos kincsből, kedves szót, szép emléket, baráti hangot, bármit, ami nem a boldogtalanságról tudósít minket.

1982-ben a Film, Színház, Muzsika hetilap hazakíséri Szentesre Őze Lajost. Színes fényképeket is közölnek a cikkben, a színjátékos édesanyját ölelgeti, kedves tanárával, a nyolcvankét éves Arató Istvánnal üldögél, akiről Őze minden lehetséges alkalommal elmondta, hogy emberséget kapott tőle, hiszen megkülönböztetett szeretettel tanította („megértette a dadogásomat, s külön feleltetett”). Őze 1982-ben ellátogat a régi házba, az Árpád utcába is, de nem engedik be az új lakók, így a szomszéd Konkoly nénihez kéredzkednek be, „az ő portájáról nézzük gyerekkorom terepét”. Őzének fáj, hogy a város megváltozott, hogy eltűnt az állomásra vezető hársfasor, de nem tetszik neki az „új, modernkedő építészeti buzgalom” sem.

Mit mesél még 1982-ben Őze Lajos? Például ezt: „Szerettem kiállni a kapuba, mert onnan messzire elláttam, egészen Szegvárig. Ez a messziség nekem a végtelen távoli világot jelentette. Az embert látásra nem nevelik, beleszületik a helybe, s lát, ameddig lát. Síkon, itt az Alföldön messze lát, néha túlságosan is messze. Itthoni életünkből éreztük, tudtuk, hogy lesz 1956, s azt is tudtuk, mi lesz a vége.”

És ezt is: „Gyermekkoromban babáztam. Egy csutkababám volt, s egyszer azt éltem át, azt játszottam (?), hogy a baba meghalt. Kora estére járt, beletettem egy dobozba, elvittem, s az ürgesoron eltemettem. És megsirattam. Azóta foglalkozom a halál gondolatával. Mi az, hogy nincs? Mi az, hogy van? Mi az, hogy élünk?”