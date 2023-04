Elismert tudós a bohóclistán

A genderszemlélet és a homoszexuális akciócsoportok által terjesztett emberkép ugyanis nemcsak, hogy nem illeszthető be az általános tudományos kontextusba, de önmagában is zavaros, belső ellentmondásokkal terhelt fantazmagória, amely jó esetben is csak egy tökéletesen elfogadó világ szentimentális vágyképe, rossz esetben pedig partikuláris érdekektől hajtott politikai ágensek együgyű szólamgyűjteménye.