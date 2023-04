Sebestyén Balázst is elérte a végzete

Ráadásul a baloldal érzékeny pontjára tapintott akkor is, amikor a Trump elleni vádemeléssel kapcsolatban úgy fogalmazott a műsorában, hogy a demokratáknak a volt elnök elleni vádemeléssel nyilvánvalóan az a céljuk, hogy kivonják a forgalomból a volt elnököt.

Ezek a megnyilvánulások vezettek oda, hogy a most napvilágra került információk szerint a Vágó István nevével is fémjelzett Szkeptikus Társaság által alapított Laposföld-díj jelöltjei közé bekerült Sebestyén Balázs is. Érdemes elolvasni az indoklást is, hogy miért esett rá a választás:

„A tényekre alapuló tájékoztatás és szórakoztatás helyett a szóbeszédekre és laikus saját fejtegetésekre épülő, de nagyon határozottan, nagy nyilvánosság előtt előadott álhírek és összeesküvés-elméletek terjesztéséért."