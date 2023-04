Tüttő Kata szőrén üli meg a lovat

Felhévizy Félix rántott hús készítés során azon elmélkedett, hogy nagyon várja már a jövő évi EP-választásokat. Ott végre eljön az igazság pillanata, kiderül, hogy melyik ellenzéki formáció képes legalább minimális mértékben elérni a baloldali szavazókat. Gyurcsány ügyeskedik, minden pártból igazol, próbálja erősíteni a pártját, de azzal nem számol, hogy ő az igazi gátja annak, hogy jelentős mértékben növelni tudják a népszerűségüket. Az eddig sem volt kérdéses, hogy ő a főnök a baloldalon, mára azonban úgy tűnik, szinte csak a DK és Momentum rúghat csak labdába azon a térfélen.

A baloldali pártok mindenesetre készülnek. Mint az a bejelentések alapján már tudható, hogy a Momentum EP-listavezetője Donáth Anna, a Párbeszédé Jávor Benedek, a DK-é pedig Dobrev Klára lesz. De a megszűnés szélére sodródott szocik is próbálkoznak. Méghozzá nem akárkit szeretnének az előtérbe tolni. A Magyar Nemzet ugyanis szocialista forrásokból úgy értesült, hogy várhatóan Tüttő Kata vezeti majd a párt EP-listáját, akinek kampánya, ha nem is teljes erőbedobással, de most május 1-jén megkezdődik, a listavezetőségéről szóló hivatalos döntés azonban csak ősszel születhet meg. Minden jel szerint a szociknál nagy a tanácstalanság, azonban úgy értékelik, Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes lehet a legjobb választás. Tüttő mindenesetre a Forbes legbefolyásosabb nők idei listáján az előkelő 9. helyet szerezte meg, ahol a kormánypártisággal nem vádolható üzleti lapban az alábbi jellemzés olvasható a neve mellett:

„Tüttő Városházán belüli ügyeinek sokszor keresztbe tett a központosított beruházási politika, de forrásaink szerint önállósága és munkabírása sok falat áttört. Sajtóinformációk szerint az MSZP őt indíthatja a 2024-es európai parlamenti választásokon. Igaz, a párttól még nem érkezett ilyen bejelentés.”

A szocik új favoritja többször kiverte már a biztosítékot az embereknél, először akkor, amikor a válság kellős közepén, 2021-ben a saját közösségi oldalán dicsekedett el azzal, hogy a milliomosok kedvenc, méregdrága hobbiját, az úgynevezett tengervízi lovaglást választotta nyaraláskor. Majd azzal hívta fel magára a figyelmet, szintén közfelháborodást keltve, hogy spórolásra, egészen pontosan kevesebb autózásra kérte a budapestieket, miközben ő maga is rendszeresen így közlekedik. Nincsenek könnyű helyzetben a szocik, mert Gyurcsány Ferenc gyakorlatilag elszívja előlük a levegőt, és mivel komoly mondanivalójuk nincs, így egyre csak morzsolódik a szavazótáboruk, Tüttő Kata lehet az utolsó esélyük. A szocik prominensei korábban már többször nemtetszésüket nyilvánították ki a DK politikája miatt.