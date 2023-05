Firenzéből a világ

Ez a hivatalos része a dolognak. Manapság hivatalosan minden ilyen elkövetőnek van valami „pszichés problémája”. De van a hírnek egy nem hivatalos része is, amiről hallgat mindenki, mondom azt is. Az autó páncélozott jármű volt, és tele volt robbanóanyaggal. Az autó átjutott három ellenőrző ponton is, a San Damasón, a Belvedere-n és a Cortile della Sentinellán is, mindhárom helyen lőttek rá, a vezetőjének komoly tapasztalata kellett legyen a szűk helyen haladó, nagy sebességű jármű vezetésében, s nyilvánvalóan felkészült erre a bonyolult, nehezen járható terepre.