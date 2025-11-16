A tisztánlátás végett

MultikulTISZA 😅
Kocsis Máté, Facebook:
Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.
MultikulTISZA 😅
Kocsis Máté, Facebook:
Nagy a harci kedv...
„Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet.”
No comment.
A szerző beszélgetőpartnerei Bayer Zsolt, Huth Gergely és Kohán Mátyás lesznek.
A RÉGI JOBB VOLT – A zombik fogják eltakarítani minden elbeszélésünket, s aztán talán lesz újjászületés.
Nagy a harci kedv...
„Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet.”
No comment.
Nagy a harci kedv...
„Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet.”
No comment.
A szerző beszélgetőpartnerei Bayer Zsolt, Huth Gergely és Kohán Mátyás lesznek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.