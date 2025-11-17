Dezse cikkét falvédőre kellene nyomtatni. Hogy arra túl hosszú? Lehet. Akkor tessék elolvasni!
Nem nyert a nemzeti csapat, szóval Orbán Viktor meg is bukott.
https://pestisracok.hu/vezercikk/2025/11/nemzeti-minimum-es-a-legaljasabb-rohadekok
Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.
Dezse cikkét falvédőre kellene nyomtatni. Hogy arra túl hosszú? Lehet. Akkor tessék elolvasni!
Nem nyert a nemzeti csapat, szóval Orbán Viktor meg is bukott.
https://pestisracok.hu/vezercikk/2025/11/nemzeti-minimum-es-a-legaljasabb-rohadekok
Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.
Nagy a harci kedv...
„Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet.”
No comment.
Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.
A RÉGI JOBB VOLT – A zombik fogják eltakarítani minden elbeszélésünket, s aztán talán lesz újjászületés.
Nagy a harci kedv...
„Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet.”
Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.
Nagy a harci kedv...
„Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet.”
No comment.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.