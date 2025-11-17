Rendkívüli

Hamarosan fontos bejelentést tesz Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek – kövesse nálunk élőben! + videó

Bayer Zsolt blogja

Falvédőre!

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Bayer Zsolt
2025. 11. 17.
Fotó: Mirkó István

Dezse cikkét falvédőre kellene nyomtatni. Hogy arra túl hosszú? Lehet. Akkor tessék elolvasni!

Nem nyert a nemzeti csapat, szóval Orbán Viktor meg is bukott. 

https://pestisracok.hu/vezercikk/2025/11/nemzeti-minimum-es-a-legaljasabb-rohadekok

 

Szőcs László avatarja
Szőcs László
Megy a Szabad Európa, jön a BBC

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
Karácsony Jézus nélkül

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Minden, ami meg fog történni, megtörtént már…

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
A Trump–Orbán-csúcs trendfordító esemény volt

