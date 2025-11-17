Bayer Zsolt: Döbbenetes + videó

Négy rendőr csendben tűri ezt a patkányt…
Tényleg végük van.
Ez ma „Német”ország…
Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.
Nagy a harci kedv...
„Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet.”
A RÉGI JOBB VOLT – A zombik fogják eltakarítani minden elbeszélésünket, s aztán talán lesz újjászületés.
Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.
