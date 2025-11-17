Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

Bayer Zsolt: Döbbenetes + videó

Bayer Zsolt
2025. 11. 17.
Négy rendőr csendben tűri ezt a patkányt…

Tényleg végük van.

               
       
       
       

Bánó Attila
idezojelekZelenszkij

Az ukrán maffiabotrány csak a jéghegy csúcsa

Bánó Attila avatarja

Nyugat-Euró­pában szokássá vált a Brüsszelnek tetsző lakájok felmagasztalása, felelősségre vonásuk megakadályozása.

