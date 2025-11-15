Minden, ami meg fog történni, megtörtént már…

„Ma mindenki narratívákról beszél. A narratívák inflációs használata paradox módon narratív válságról árulkodik. A harsány storytelling mögött narratív űr tátong, ami az értelem hiányában és irányvesztésben nyilvánul meg. Se a storytelling, se a narratív fordulat nem vezethet el az elbeszélés visszatéréséhez. Ha egy paradigmáról különösen sok szó esik, sőt a kutatás kedvenc tárgya lesz belőle, az mélyreható elidegenedést feltételez. A narratívák hangos igénylése funkciózavarokra utal.

Amikor az elbeszélések a létbe horgonyoztak minket, azaz egy helyet jelöltek ki számunkra, és világban létünket otthonlétté változtatták azáltal, hogy az életnek értelmet, tartást és irányt adtak, tehát amikor az élet maga elbeszélés volt, se a storytellingről, se a narratívákról nem esett szó. Ezeket a fogalmakat éppen akkor kezdték el inflációsan alkalmazni, amikor az elbeszélések elveszítették eredeti erejüket, nehézkedésüket, titkukat, sőt varázsukat. (…)

A vallás jellegzetes belső igazságmozzanattal rendelkező elbeszélés. El-beszéli az esetlegességet. A keresztény vallás olyan metaelbeszélés, amely az élet minden zegét-zugát átfogja és a létbe horgonyozza. Az idő maga narratívával töltődik fel. A keresztény naptár minden napot értelemmel teljesnek mutat. A posztnarratív korban értelmét vesztett határidőnapló lesz belőle. A vallási ünnepek egy elbeszélés fény- és tetőpontjai. Elbeszélés nélkül nincs ünnep, nincs ünnepi idő, nincs ünnepi érzés mint felfokozott létérzékelés, hanem csak munka és szabadidő, termelés és fogyasztás van. A posztnarratív korban az ünnepek eseményekké és látványosságokká kommercializálódtak. (…)

Az elbeszélések közösséget hoznak létre. A storytelling ezzel szemben csak communityt képez, ami a közösség áruformája. A communityt fogyasztók alkotják. Semmilyen storytelling nem képes fellobbantani azt a tábortüzet, amely körül összegyűltek az emberek, hogy történeteket meséljenek egymásnak. A tábortűz rég kihamvadt. A digitális képernyő helyettesíti, amely az embereket fogyasztókként elválasztja egymástól.”

Ahogy most írom Byung-Chul Han sorait A narráció válsága című esszéjéből, pontosan érzem, hogy alig lesz, aki elolvassa. Még kevesebb, aki megérti. Csak érzem, nem tudom. Ez a bizonytalanság a remény. Úgy érzem magam, mint Troppauer Hümér, a költő, Rejtő Az előretolt helyőrségében, aki legionáriusként egy hajó gyomrában olvassa fel verseit a többi legionáriusnak Afrika felé menet. És a sötétben egyszer csak megszólal egy borízű hang: „– A maga versei unalmasak és hülyék.”