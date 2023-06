Becsüljük meg magunkat!

„Az oláhok tudtunkra a bánság legrégibb lakói, a közvélemény szerint a Trajan római császár által meghódoltatott dákok és ezek közt megtelepedett római gyarmatok ivadékai, miért is magukat rumunnyknek, románoknak nevezik; Sulzer szerint pedig Makedóniá­ból és Thesszáliából költöztek be. […] Többnyire terméketlen, hegyes vidékeken laknak és főleg csak kukoriczát, burgonyát, babot, kendert, lent és szilvát termesztenek. Fő eleségük a kukoricza-kása, vagyis a málé, fő italuk a szilvapálinka. Rendesen nagyon tunyák, míveletlenek és babonások, de tanulékonyok, s egyesek kitűnő lelki tehetségeket tanúsítanak. Há­zaik, sőt templomaik is többnyire csak deszkából vannak elég durván készítve, és szalmafedéllel fedve, amely rendesen felette nagy és idomtalan. A házak ablakai nagyon kicsinyek, a szobák majdnem egészen bútornélküliek és tisztátalanok. Szóval az oláh falvak többnyire nyomorultak és szemetesek”.