A migránskvótát még Obertone sem tudná megírni

Egyre inkább úgy néz ki, hogy Laurent Obertone Gerilla című regénye nem csupán egy jól megírt disztópia, de próféciának sem utolsó. Nem csupán azért, mert Obertone könyvében a polgárháborúval sújtott Franciaország lángokban áll, és a valóságban az ostromlott Franciaország tényleg lángokban áll. Ez egyáltalán nem meglepő egy olyan tehetséges szerzőtől, aki kétévnyi, szakszolgálatok tagjaitól, valamint terror- és katasztrófaelhárító szakértőktől gyűjtött információk alapján, felderítések és előrejelzések felhasználásával ír egy ultrarealista regényt.

A meglepetés a részletekben lakozik. Odáig ugye sima ügy, hogy a műben egy rendőri intézkedés nyomán a hordák elözönlik Párizst, majd a nagyobb városokat is, és teszik, amit a hordák tenni szoktak. Az elmúlt napokban mindez megtörtént. Ám Obertone úgy folytatja, hogy sorra kerül a vidék, a falvak is, és most először ez is megesett. Egyelőre jelzésszerűen. Mert az „rendben van”, hogy az agyondigitalizált nagyvárosok lakói abban a hamis illúzióban ringatóznak, hogy biztonságban vannak, mert ha más nem, a technika majd megvédi őket, de a falusi lét többnyire a nyugi szinonimája, ott nem szokás lincselni, legfeljebb világháborúk alkalmával. Erre tessék.

A másik a karakterek megjelenítése és megjelenése.

Obertone leírja, hogy az állampolgárok egy része, megunva a megmondók és a média által elbizonytalanított rendfenntartók töketlenkedését, saját kezébe veszi szerettei és értékei megmentését. Esetünkben a megtörténtek hűen követik a fikciót, ikonikussá vált példa a két szamurájkardos fickó. Lehet őket hősöknek tekinteni vagy önbíráskodóknak, ez habitus kérdése. Tény, hogy vannak, akiknél ha elszakad a cérna, nem sokat vacakolnak, és a kard lekerül a falról.

Bizonyos nézőpontból ilyen cérnaszakadás következménye, ha valaki megunja, hogy hiába dolgozik, mint a barom, csak ellopják feszt fáradságos munkájának gyümölcsét, és áramot vezet a kerítésbe. Vagy éppen elege lesz abból, hogy egy techóriás, nevezzük Google-nak, a személyes engedélye nélkül folyamatosan beletrappol a magánszférájába, és elballag a fészerbe a vasvilláért. Mert elég volt, basta, ahogyan azt Vito Corleone mondta egy adott pillanatban, igaz, ellenkező előjellel. De a rend iránti vágytól indíttatva. A Gerillában a magányos harcosok után jönnek a szabadcsapatok, ugyanattól az igénytől vezérelve.

Most, Franciaországban ugyanaz a helyzet. Pillanatok alatt megalakultak, és jelenleg ott tartanak, hogy elkapják az ostromlókat, és a hatályos törvényeket betartva átadják őket a zsaruknak. Egyelőre. De az ilyesfajta éles helyzetekben elég egy rossz mozdulat. Remélem persze, hogy nem az lesz a sztori vége, mint Obertone könyvében.

Már csak azért is, mert lehet ugyan kárörvendeni, csak minek. Értem én a tömegesen felbukkanó Apponyi-idézetet is, de nekünk attól egy jottányival sem lesz jobb, ha ott álldigálunk Franciaország sírgödrénél, miközben a csőcselék nőket és gyerekeket üldöz, és letarolja a Côte d’Azurt. Tény viszont, hogy innen, a béke szigetéről vigyázó szemünket Párizsra vetve olyan kissé, mintha az ottani döntéshozókat egyenesen a charentoni elmegyógyintézetből szedték volna össze, hogy eljátsszanak egy darabot De Sade márki betanításában.

Elkezdődik a balhé, és az elnök lelke békéjével elmegy egy Elton John-koncertre. Ráadásul Elton John legutóbb a hetvenes évek elején volt érdekes, de ez meg ízlés kérdése. Az események eszkalálódnak, mire Brüsszelbe utazik, hogy a helyszínen szuttyogtassa a magyarokat és a lengyeleket.

Hogy mivel kapcsolatban? A migránskvótával kapcsolatban, ami ebben a kontextusban már annyira abszurd, hogy Obertone meg sem tudná írni. Talán Ionesco.

Tetézi a bajt, hogy a környezetében sem akadt senki, aki szólt volna neki, hogy ez itt már nem a sárgamellényesek demonstrációja, nem Covid-tüntetés, és a „gyerekek” nem a nyugdíjreform miatt gondolták rágyújtani a házat az egyik polgármester öt- és hétéves gyerekeire, miközben az anyjuk a lábát törte menekülés közben, és nem is 2005-öt írunk. Igaz, akkor is gyújtogattak autókat, ez náluk a városi folklór szerves és elidegeníthetetlen része, de akkor a legszegényebb negyedekben lázadtak fel a népek, most meg olyan, mintha komplett kultúrák harca lenne itten kibontakozóban.

Ja, és még valami, Főnök. Úgy néz ki, most nem a lapostévékre hajtanak elsősorban, hanem fegyverekre, és barikádokat húznak fel, az utcát akarják. És ugye, akié az utca, azé a hatalom vagy mi…

Borítókép: Rendőrök összecsapnak tiltakozókkal Párizs központjában 2023. július 1-jén. A francia nagyvárosokban 45 ezer rendőrt mozgósítottak, miután Nanterre-ben június 27-én egy közúti ellenőrzést végzõ francia rendõr intézkedés közben lelőtt egy 17 éves fiút. (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra)