Ha győzni nem tudsz, ünnepeld a vereséged

Svédről magyarra lefordítva tehát a migránscsempészek kenyerét vegyük el úgy, hogy váljunk mi emberkereskedőkké. Ugyanazt csináljuk majd, mint ők, de ha hozunk együtt egy-két új megfelelő európai jogszabályt, akkor mi már a jók vagyunk, nem a rosszak. Továbbá, ha túl sokan másznak be a házunkba az ablakon, akasszuk le az ajtót: nincs ajtó, nincs bűntény. Porrá törik az otthonunkat, kifosztják, elfoglalják, de hé, senki nem esett ki az ablakból behatolás közben, életeket mentettünk! Hol is találkoztunk mi már ezzel a liszenkói logikával? Olyan ismerős. Megvan! Az Egyesült Államokban a kábítószer-legalizációról szóló vitában. Ott is egy Ylva Johansson-szintű intellektuális titán rájött, hogyan lehetne ellehetetleníteni a kábítószer-kereskedőket. A kedves olvasó gondolom már rájött, hogy a javaslat lényege az volt, hogy legalizálják nemcsak a kábítószer fogyasztását, de a forgalmazását, sőt a termelését is. Zseniális! Az ilyen kezdeményezések újraébresztik az ember haladásba vetett hitét.