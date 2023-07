Stop a génmanipulált élelmiszereknek!

Hollandiában a tavaly nyári parasztlázadások, traktoros felvonulások, útlezárások és hangos tiltakozások az idén is folytatódtak. Mark Rutte miniszterelnök kormánya az EU által felállított irreális nitráthatárértékek kikényszerítésével csökkenteni akarja a természetes trágya felhasználását, ami viszont a hozamokat is jelentősen csökkentené. 2030-ig mindenhol a felére akarják csökkenteni a nitrogén kibocsátását, sőt a természetvédelmi területek közelében hetven százalékkal.

Ezzel a gazdák mintegy harminc százalékát ellehetetlenítenék és a világ második legnagyobb élelmiszer-exportőr országának mezőgazdaságát – amely évente százmilliárd euró értékben exportálja termékeit – a padlóra kényszerítenék. Azokat a családokat, amelyek évtizedeken keresztül kemény munkájukkal művelték meg a földjeiket, most a nagyvárosok proleta­riátusába akarják száműzni.

Mindez jól passzol a szintén holland Frans Timmermans uniós biztos terveibe, aki az EU mezőgazdaságát 2050-re klímasemlegessé tenné, és termőterületeinek tíz százalékát ugarosítaná, ami az EU Green Deal elnevezésű hagymázas tervei­nek része. Szégyenletes, hogy pont azoknak, akik az élelmiszert megtermelik, harcolniuk kell azért, hogy folytathassák a munkájukat, mikor világszerte hiány van élelmiszerből, és ez nem csak az ukrajnai háború miatt van így.

Németországban is hallhatunk hasonló terveket, állítólag ott is túl sok a nitrát, ami a termőföldekről a talajvízbe kerül, és a szarvasmarhák metánkibocsátása az esővízzel lecsapódva túlzott terhelést okoz a természetvédelmi területeken. De ezek az erősen vitatható érvek csak arra szolgálnak, hogy minden területen csökkentsék a mezőgazdasági, azaz az élelmiszer-termelést.

A pénzhatalmi világrend feu­dális nagyurai már régen felismerték, hogy aki az élelmiszer-termelést kézben tartja, az uralkodhat az emberek felett. A már korábban is mesterségesen kirobbantott háborúk sokszor vezettek éhínséghez, amelyek következtében mindig azok a hatalmak tudtak diktálni, amelyeknek a kezében volt az élelmiszer-ellátás.

De akkor mit is eszünk majd a jövőben? Mi, magyarok tücsköt, bogarat, lisztkukacot biztosan nem! Műhúst meg pláne nem. Azért sem, mert a legtöbb műhússzabadalmat Bill Gates mondhatja a magáénak. Ezek a termékek ehetetlenek, károsak az emberi szervezetre és brutális függőséghez vezetnek. Mára az USA legnagyobb földtulajdonosának földjein a műhúsok gyártásához szükséges génmanipulált szóját termelik. Ha belekezd a lencsetermelésbe is, akkor odajutunk, amit Richard Fleischer az 1973-ban készült, Soylent Green című disztópikus, 2022-ben játszódó filmjében már megjósolt. Abban az emberek mesterségesen előállított proteinkekszekkel táplálkoznak, de csak a végén derül ki a szörnyű igazság, hogy ez a műkaja valójában miből is készült. (A Soylent név a szója és a lencse – angolul lentil – szavakból áll össze.)

De van még más gond is ezekkel a műhúsokkal. Egy kanadai biotechnológiai vállalat, a Future Fields egy muslincafajtát genetikailag úgy manipulált, hogy egy tehenekből izolált növekedési faktort állítson elő. Ez a növekedési faktor fontos összetevője a laboratóriumban termesztett húsok receptjének, amelyhez eddig szarvasmarhákból nyert magzati szérumra (FBS) volt szükség.

Most azonban, hogy megalkották az EntoEngine elnevezésű legyet, a Future Fields már csak a kanadai kormány engedélyét várja, hogy ezekkel a repülő „bio­reaktorokkal” az eddiginél gyorsabban és olcsóbban állíthassa elő a növekedési faktort. Ez lesz az élelmiszereink jövője, ha az őrült tudósok és milliárdos megrendelőik szabadon garázdálkodhatnak.

A globális elit régi terve, hogy megszerezze a világ termőterületeinek jó részét. Ez abból is látszik, hogy Ukrajna területének 55 százaléka szántóföld, és kiváló fekete földjének jelentős része – körülbelül 17 millió hektár – mára már három amerikai óriáscég (Monsanto, Cargill, DuPont) tulajdonában van. Ezen konszernek tulajdonosai között megtalálhatók a pénzügyi elit hírhedt befektetési alapjai, mint a BlackRock, a Vanguard és a Blackstone. A külföldiek szántóföldvásárlásának moratóriumát az IMF követelésére azért oldotta fel az ukrán kormány, hogy továbbra is kapják a hiteleket. De

miért vásárolják fel a földeket a pénzhatalmi elit befektetési alapjai? Azért, mert így ők határozhatják meg, hogy azokon mit termelhetnek a földjeiktől megfosztott és jobbágysorba taszított, kiszolgáltatott földművesek. És ha úgy döntenek, hogy semmit sem akarnak termeltetni – lásd az ugarosítást, a rovarok etetőjeként a termelésből törvényes kényszer miatt kivett sávokat –, akkor kevesebb élelmiszer áll majd rendelkezésre, ami a táplálékárak inflációját majd tovább gerjeszti.

Az így okozott élelmiszerhiány emberek millióit kényszerítheti lakóhelye elhagyására, a fejlett európai országokba menekülésre. A nyomor elől menekülők hadával lassan már Németország sem tud megbirkózni, az illegális bevándorlók nagy száma okozta lakáshiány miatt lázonganak az önkormányzati politikusok, hogy a kormány végre kezdje már el a határok védelmét. De erről a szocialista belügyminiszter asszony egyelőre hallani sem akar; mi több, Afganisztánból havonta több ezer embert hoznak be repülőkkel az országba.

Ehhez jön még egy nagyon furcsa támadássorozat: az USA-ban tavaly 96 mezőgazdasági és élelmiszer-termelő üzemet ért olyan gyanús baleset, tűzvész vagy egyéb szerencsétlenség, amelyben haszonállatok ezrei pusztultak el vagy feldolgozóüzemek semmisültek meg.

Az élelmiszer-ellátási lánc ellenőrzött lerombolásának vagyunk tanúi, aminek célja a jelenlegi mezőgazdasági, élelmiszeripari rendszer megsemmisítése. Ez az átállás azonban nem arra irányul, hogy visszatérjünk a valóban fenntartható gazdálkodási gyakorlatokhoz, ahol a gazdálkodók hagyományos módon termelnek. Mint kiderült, az élelmiszerválság „megoldását” laboratóriumokban fejlesztik ki, és a megvásárolt és fizetett főáramú médián keresztül adják el a nyilvánosságnak. Egy dolog biztos:

az élelmiszerek jövője egészen másképp fog kinézni, mint bármi, amit az emberiség történelmében eddig láttunk. A GMO-k, azaz a genetikailag módosított növények, állati termékek már bejutottak az élelmiszer-ellátásunkba. Noha számos egészségügyi tanulmányban leírták és bebizonyították: a génmanipulált élelmiszerek fogyasztása káros az egészségre.

Ne legyünk droidok, ne együnk GMO-élelmiszereket, hagyjanak minket békén!

A szerző újságíró (München)

Borítókép: Holland gazdák útlezárással tiltakoznak a német határhoz közeli A1-es autópályán 2022. június 29-én. A gazdák a kormánynak a nitrogén-oxid- és az ammóniakibocsátás visszaszorítását célzó tervei ellen tiltakoznak, amelyek véleményük szerint a mezõgazdasági dolgozók egzisztenciáját veszélyezteti.

(Fotó: MTI/EPA/ANP/Vincent Jannink)