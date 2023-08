A Karácsony-karók embertelen üzenete

Az ugyanis egy egészséges, gyakorlatias érzékű alsó tagozatos diák előtt is világos, mint a nap, hogy egy sürgős esethez kihívott mentőautó számára tragikus következményekkel járhat, ha a karók közötti ügyességi szlalomozás miatt érhet később egy beteghez. Minden épelméjű ember számára nyilvánvaló ez korra, nemre való tekintet nélkül – kivéve Karácsonyt, valamint talp- és tintanyalóit. Ők szájzáras bulldogkutya módjára ragaszkodnak ahhoz a valóságidegen fikcióhoz, hogy a szűk biciklisávokban gond nélkül lehet közlekedni a mentőautóknak.

Létezik, hogy valaki olyan ostoba legyen, hogy ne vegye észre:

ez az embertelen, antihumánus Karácsony-kordon nem csupán a mentősöket akadályozza meg az életmentésben, hanem a tűzoltókat, katasztrófavédelmiseket is, így egy égő ház eloltása is sokkal nehezebben abszolválható.

És akkor olyan apróságokról még nem is beszéltünk, mint a boltokba, üzletekbe történő szállítások vagy akár a bérházakon belüli lakásfelújítások, építkezések, tatarozások ellehetetlenítése.

Ezen a ponton meg kell védenünk Balogh Samut és főnökét, Karácsony Gergelyt, mert még ők sem ilyen gyenge képességűek, csak igen jó pénzért, megbízóik akaratát végrehajtva úgy tesznek, mintha ennyire hülyék volnának. Tudják ők, hogy alaposan kitolnak a budapestiekkel, hiszen pontosan ezért csinálják. Az a céljuk, hogy a nemzet fővárosából a polgári lakosságot kiüldözzék az életfeltételek drasztikus lerontásával, és csak azok maradjanak meg, akiket le lehet kenyerezni egy kis ingyenvirslivel és ötévente ugyanazokkal a soha nem teljesülő ígéretekkel.

Mindennek a tetejébe egy csúcspofátlansággal koronázták meg az eddigi lakosságüldözést: volt bőr a képükön még meg is ünnepelni egy belterjes, haveri körnek meghirdetett kerékpáros felvonulással a biciklisávokat és az azokat elszeparáló karókat.

Megjegyzendő: sohasem szoktak felvonulással ünnepelni egy útátadást, így az a lakossági és szakmai tiltakozáshullám ismeretében inkább egyfajta dafke tüntetés volt. Unikum a világtörténelemben, amikor egy városvezetés demonstrációt rendez a saját polgársága ellen.

Balogh Samu ezt az alkalmat is megragadta a provokáció­ra. A kabinetfőnök azt nyilatkozta a Hír TV-nek, hogy szerinte nem a nyilvánosság előtt kellene üzengetni, amúgy meg szívesen tárgyalnának. Mondta ezt arcátlanul úgy, hogy ő üzengetett tárgyalások helyett a közösségi oldalán és a médiában. Csakhogy a tárgyalást a karók leverése előtt kellett volna indítványozni. Kiderült persze most is: ő jobban tudja, mint a szakemberek, hogy a sávok és a karók nem zavarják az emberek életét mentők munkáját. Vajon Karácsonyék vállalják-e majd a felelősséget is, ha emberek halnak meg miat­tuk az orvosi vagy a katasztrófavédelmi segítség kényszerű késlekedése miatt?

Borítókép: A közlekedést akadályozó kerékpársáv az Üllői úton (Fotó: Mirkó István/Magyar Nemzet)