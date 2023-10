Civilizációk harca dúl Izraelben

Sajnos a kegyetlenkedés, a polgári lakosság megfélemlítése nem ritka az önmagával örök harcot vívó világunkban, de amit ezek a videók visszatükröznek, az a gyűlölet egészen extrém foka. Az arab terror iskolájában már az anyatejjel szívják magukba a gyűlöletet, s generációk nőnek fel úgy, hogy a vetélytársról, ellenfélről csak egy végletekig démonizált, minden emberi méltóságától megfosztott kép él bennük. Máskülönben hogyan nem hat rájuk a megtámadott gyermekek, védtelen civilek sírása és szenvedése?

Akik ilyenre képesek, nem egy másik nézetrendszert, vallást vagy érdeket képviselnek, hanem egy másik civilizációt. Egy alantas eszméktől fűtött, elborzasztó horda áll szemben a mi évezredeken át kiművelt, antik erkölcsön, a zsidó és keresztény vallási hagyományon alapuló civilizációnkkal. És itt nem a palesztin népről van szó, hiszen közülük sokan (miként az arab világ egy része is) a békében és a fejlődésben érdekeltek. Egy olyan erővel és ideológiával állunk harcban, mely a legkevésbé sincs tekintettel a humánumra.

Igen, mi is harcban állunk, hiszen ezek a terroristák a mi életünkre és gyermekeinkre is rátörnek – elég csak felidézni a Magyarország déli határa mentén zajló migránsterrort és bűnözéshullámot.

Beszédes, hogy a Hamász egyik vezetője, Mahmúd al-Zahar az átfogó terrortámadás után azt mondta: „Izrael csak az első állomás volt. A mi törvényeink lesznek érvényben az egész bolygón, nem lesznek többé zsidók vagy keresztény árulók.”

Ezt az uszítást és erőszakot nem nézhetjük tétlenül, s ezért is nagyon helyes, hogy a szuverenista, nemzeti magyar jobboldal szellemi vezetői, köztük miniszterelnökünk felismerte: Európa megmaradásának és Magyarország biztonságának kulcsa Izraelben keresendő. Ha ott áttör az arab terrorizmus, a Közel-Kelet lángba borul, majd a betolakodók hada könnyen Európa felé veheti az irányt, miközben az unió nyugati részére beengedett iszlamisták polgárháborút szíthatnak, s végül Magyarország könnyen kettős szorításba kerülhet.

Volodimir Zelenszkij most persze aggódhat, hogy az amúgy is egyre inkább megbolyduló világ figyelme elterelődik az orosz–ukrán háborúról. Hiszen a hétvégi támadás után még a Biden-féle amerikai adminisztráció is kénytelen volt szolidaritást vállalni Izraellel, megerősítve az USA katonai erőit a Földközi-tenger délkeleti részén, pedig a demokrata mélyállam a Soros-hálózattal karöltve régóta mesterkedik a konzervatív élű izraeli politika élet szétzilálásán. Ebbe számukra eddig simán belefért, hogy bőkezűen dotálják és bátorítsák a palesztin enklávék vezetőit, s velük természetesen a terrorhálózatokat is. Figyelemre méltó Jeszenszky Zsolt a PestiSrácokon megjelent vezércikke, amelyben kollégánk rávilágít, hogy a Hamász a korrupt, kijevi bábkormánytól szerzett amerikai rakétákkal lövi Izraelt.

Nem kisebbítve az orosz–ukrán konfliktusban vagy akár Hegyi-Karabahban értelmetlenül elpusztított civil életek fontosságát, de muszáj felfognunk, hogy az iszlamizmus egészen más veszélyt jelent civilizációnkra, mint a hatalmi és nemzeti érdekek mentén kirobbanó háborúk. Az ott látott képsorok úgy festenek, mint az ismert zombifilm jelenete, ahol az elfajzottak megtámadják Jeruzsálem falait.