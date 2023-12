Befuccsolt berlini szektakormányzás

A német átalakítók a népesség adóztatásában és a féktelen pénznyomtatásban hisznek. Ez pedig most fuccsolt be. Ezúttal az igazságszolgáltatás adott piros jelzést. A karlsruhei szövetségi alkotmánybíróság alkotmányellenesnek találta a költségvetés hatvanmilliárd eurós átcsoportosítását. Ennek más költségvetési következményei is vannak, mindösszesen 260 mil­liárd euró hiányzik. A matematika tehát lecsap a szektára, a lakosság pedig állhatja a cechet