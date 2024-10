A nagykövet asszony egy időzített bomba

Most már hatalmon is vannak, mármint a gyerekek. Amit egy német trubadúr (Herbert Grönemeyer) 1986-ban, a woke-nak induló világban még reménykedve dalolt, végül is beteljesedett. Most kitombolják magukat a ’68-as nemzedék tekintélyelvűség-ellenes jampecei. Az illendőség, a stílus és az illem mára idegen szavakká lettek. Ugyanúgy, ahogyan a szülők, illetve az anya és apa kifejezések is csorbát szenvednek ma.

A konvenciók lerombolásának nyílt skáláján a legújabb fejlemény Julia Gross budapesti német nagykövet nevéhez fűződik, egy, az 1990-es német újraegyesítéshez kapcsolódó október eleji esemény okán.

Arra ösztökélte ugyanis a magyar népet, hogy gondolkodjon el a demokratikusan megválasztott Orbán-kormányon.

A magyar kormány bírálata után Gross ezt mondta: „Abból indulok ki, hogy önökben, magyar választókban – teljesen mindegy, hogy milyen a politikai irányultságuk – egyre gyakrabban merül fel a kérdés: hogy szolgálja ez az én érdekemet, mennyiben teszi ez jobbá az életemet magyarként? Ha azt akarják, hogy ismét közelebb kerüljünk egymáshoz, ha azt akarják, hogy Magyarország a tiszteleti és bizalmi tőkéjét a magyarok javára tudja felhasználni, ha azt akarják, hogy a német–magyar barátság újra láthatóvá váljék, akkor mondják ezt ki, kérem, hogy hallható legyen: mondják ki a barátaik­nak, családjuknak, munkatársaiknak, polgármestereiknek, országgyűlési képviselőiknek, kormányzati képviselőiknek.”

Azaz Gross fel akarta szólítani a magyarokat, szíveskedjenek a jövőben úgy szavazni, hogy a német külügyminisztérium előnyösen fogadja majd az eredményt. Jaj nektek máskülönben!

A német nagykövetnek gondolnia sem kellett arra, hogy egyedül marad ebben. A Die Welt napilap főszerkesztőnője vele egy követ fújva, feltételes módban úgy fogalmazott: „ha valami pozitív merülne fel Magyarországgal kapcsolatban, akkor arról is beszámolnánk”. És ennek tetejében pozitív példaként emlegette fel: „a kormányellenes tüntetésekről pozitív beszámolók születtek”. Úgy látszik, a német külügyminiszté­riumot nagykövete személyében, valamint a német média egy részét egy és ugyanazon küldetés vezérli, amelynek értelmében „minden úgy táncol, ahogy mi fütyülünk, a demokrácia pedig az, amikor minden a mi kezünkben van!”

Mivel szemlátomást gyermekekkel van dolgunk a hatalomban, érdemes vetni egy pillantást az internetre a diplomácia kérdésében. A politikai képzésért felelős német kormányügynökség támogatásával megjelenik egy gyermeklexikon Állatfölde politikája neked címmel. Ebben a diplomáciát a következőképp magyarázzák el a gyerekeknek, akik a jövőben majd hatalomra akarnak kerülni: „amikor valaki ügyesen válogatja meg a szavait és tárgyal, azt mondjuk róla: diplomatikus. A diplomácia a tárgyalás művészetét jelenti. Amikor a különböző országok egymással valamiben dűlőre akarnak jutni, az országok képviselőinek először tárgyalniuk kell. Beszélniük kell egymással és biztosítaniuk, hogy ne merüljenek fel problémák. A kormányfők csak akkor írnak alá szerződéseket, amikor már mindent előkészítettek. […] Azokat az embereket, akik országaik megbízásából beszélnek egymással, diplomatáknak nevezzük. Ezek a nők és férfiak diplomataiskolában tanulták meg a tárgyalások művészetét. A külföldi országokban, ahol a diplomaták a munkájukat végzik, különleges védelmet élveznek. Ezt mentességnek nevezzük.”

A szövegben tehát feketén-fehéren az áll, hogy „beszélniük kell egymással és biztosítaniuk, hogy ne merüljenek fel problémák”.

Javaslom a német külügyminisztériumnak, hogy az egész nagykövetséget ültesse be az állatföldi iskolapadba, és tanítsa meg nekik ezt a mondatot, írassa le velük százszor! Ez ugyan tekintélyelvű megoldás, de a diplomáciai porcelánboltban elszabadult mostani elefántokkal nem lehet másképp beszélni.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter bekérette az ügyben a német nagykövetet. De magyar részről – beleértve a miniszterelnököt is – soha nem hangzott el felhívás arra, hogy a németek másképp szavazzanak. A magyarok egyszerűen nem ütik bele az orrukat a németek dolgaiba. Élnénk a gyanúperrel, hogy ezt az asszonyt a külügyminisztérium időzített bombaként telepítette.

A szerző a szászországi SPD-képviselők vezetője volt,

2019-ben kilépett a Német Szociáldemokrata Pártból