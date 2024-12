Délibáb a szakértői kormány Németországban

Az átalakítás alá vett Németország a hátára fordított teknősbéka módjára fekszik. Lábacskái minden irányban kapálóznak. A Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) azonban felsegítheti a gyenge lábaira ezt a hüllőt. Ám így a teknős mérgező varanggyá válhat.

Miközben Türingiában és Brandenburgban előrehaladtak a tárgyalások a kereszténydemokrata CDU, a szociáldemokrata SPD és a BSW között, és lehetségesnek tűnik eme különösen nem étvágygerjesztő összetételű tartományi kormányok létrejötte, Szászországban CDU–SPD kisebbségi kormány alakulhat.

Ez a kisebbségi kormány a hazardőrök elképzelései szerint nem a parlamentben, hanem mintegy a parlamentet megelőzően a Zöldekkel, a szélsőbaloldali Die Linkével, a Szabad Választók pártjával és az Alternatíva Németországnak (AfD) kizárásával hozná meg döntéseit. Kalandor eljárás ez, amely csak még inkább a szavazópolgárok karjaiba repíthetné az AfD-t. A Szabad Választók képviselőjének és a szászországi Grimmát évtizedeken át irányító főpolgármesternek, Matthias Bergernek ez semmi jót nem jelez előre. Sejti, hogy drámai út vár rá az adósságállamba. Annak tudatában, hogy szerinte ideológiailag dilettáns személyek veszik körül a régi, valamint valószínűleg az új szász miniszterelnököt is, Matthias Berger szak­értői kormány megválasztását javasolja.

Szakértői kormány – ez elsőre jól hangzik. De valóban megoldást jelentene-e? A szakértők olyan emberek, akik élettapasztalattal, általános és speciális ismeretekkel rendelkeznek, de nem mentesek a politikai véleményektől. Az ilyenektől függetlenek a robotok lennének, de az ő algoritmusaikat is az ilyesmikre szakosodott emberek írják.

Tehát itt is megjelenik az emberi tényező, amely meghatározza a robot viselkedésmódját. Maradjunk tehát az embereknél a mégoly terhes vagy okos véleményeikkel együtt.

A szakértő nem valami apolitikus semlegesség képviselője, a véleményétől sincsen megfosztva. Ugyanúgy lehet opportunista, mint számos más ember, lehet makacs, baloldali, jobboldali, centrista, mint sokan mások. Lehet a tudása nagy, de mégsem tudhat semmit. Eszmecsere nélkül ez nem is lehetséges. Minden törvényt és jogszabálytervezetet a nép képviselői, a parlament elé kell bocsátani jóváhagyásra. A szakértők sem mentesülnek azalól, hogy a népé a végső szó.

A politikai helyzettel való minden vesződség ellenére nem jó út a parlamentarizmus megnyirbálása vagy felszámolása. Az egyes kormányokat ellenőrzés alatt kell tartani. A demokrácia kemény munkát feltételez. De mit is jelentsen a szakértői kormány? A kormánytanácsadók csillagászati magasságokba emelkedett számából nem igazán az tűnik ki, hogy az eredmények is általánosan elfogadottak lennének. Sok bába közt elvész a gyerek, tartja a mondás.

Ugyanakkor a szakértőket is górcső alá veszik, mégpedig a múltjuk alapján. Szavaztak-e valaha is a CDU-ra, az SPD-re, a liberális FDP-re, a Zöldekre vagy a kommunistákra? Akadt-e nagymamájuk, aki üdvözölt az utcán egy AfD-párttagot? Nem is beszélve arról, hogyan vélekedik vajon egy szakértő a klímaváltozás ellen tiltakozva a magukat az aszfalthoz ragasztó aktivistákról, a szociálpolitikai kényszerekről, és még sok minden másról? Személy szerint mindenesetre egyetlen szakértőt sem ismerek, aki légüres politikai térben tevékenykedne. Ez ugyanis nem lehetséges. Ugyanúgy, ahogy a bölcsek köve sem létezik, politikailag semleges szakértő sem.

A szerző a szászországi SPD-képviselők vezetője volt, 2019-ben kilépett a Német Szociáldemokrata Pártból